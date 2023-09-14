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中壢馬幼藝所精采好戲早鳥有優惠 更有免費手作課快搶

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」今年第3期將由鞋子兒童實驗劇團自9月17日至12月24日帶來「鞋子戲馬幼」一系列活動，每齣劇約60分鐘，票價150元，早鳥還能享優惠。圖／桃園市文化局提供
中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」今年第3期將由鞋子兒童實驗劇團自9月17日至12月24日帶來「鞋子戲馬幼」一系列活動，每齣劇約60分鐘，票價150元，早鳥還能享優惠。圖／桃園市文化局提供

桃園市文化局為推動眷村文史保存與藝術人文教育自幼紮根，同時推廣兒童及親子友善藝文活動，於中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」辦理分期藝術駐村計畫，今年第3期將由鞋子兒童實驗劇團自9月17日至12月24日帶來「鞋子戲馬幼」一系列活動，每齣劇約60分鐘，票價150元，早鳥還能享優惠。

鞋子兒童實驗劇團成立於1987年，在兒童戲劇推廣上耕耘數十年，以開創新領域、培養人才自許，希望能將藝術的種子散播到每位孩子身上，創造能輕鬆接觸戲劇活動的環境，讓孩子在觀戲的過程中培養對藝術活動的興趣，啟發他們的想像力、思考力與創作力，並透過引導反思的過程，讓孩子獲得更加健全的品格。

本次駐村將帶來2齣精彩好戲，兩個朋友由「黑白天使」與「大小廚師」2個故事組成，藉由生活化的劇情、不同角色的相互對照，讓孩子學習獨立思考。老鼠娶親則以京劇手法重新詮釋老鼠爸爸找女婿的故事，為經典創造嶄新面貌。各場次兒童劇為售票演出，套票及團購優惠詳OPENTIX售票系統。

除了最拿手的兒童劇，劇團更精心策畫搭配戲劇主題設計的親子闖關遊戲和免費手作課程。闖關活動將於每場次演出前後開放民眾體驗，不但可以透過關卡設計更易理解劇情，闖關成功還可獲得神秘小禮物。手作課程包含了手偶、手工蠟燭、多肉盆栽等趣味十足的主題，讓親子透過實際操作與體驗，將藝術、創意等美學帶入生活之中。更多活動詳情可至「馬幼藝所」臉書粉絲專頁查詢。

馬祖 親子 老鼠

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