苗栗「山與茶的共舞」製茶體驗坊 今起開放搶線上報名

苗栗縣文化觀光局規畫在10月21、22日兩天舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名至10月10日止，歡迎有興趣的朋友參加。

文觀局指出，為推動傳統產業升級與轉型，縣府「苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫」規畫這個製茶體驗工作坊，希望參與者感受茶園農事生活，深入認識這項歷史悠久的百年技術。兩天製茶體驗工作坊串聯地方特色和產業資源，從講述採茶、曬茶等初步作業入門，逐步引導參與者依序進行揉茶與烘茶，體驗從茶菁到茶葉的過程，享受製茶樂趣，最後還能帶回親手製作的貓裏紅茶。

工作坊邀請貓裏山丘茶作坊負責人邱慶良擔任講師，他曾任苗栗農工農業經營科主任，在校服務40年，桃李滿天下，期盼活用豐富的教學經驗，以更生活化的方式傳授製茶技法，讓大眾願加入傳承行列。

文觀局長林彥甫表示，近年國內休閒風氣興起，希望社區營造能整合傳統文化、新興世代的精神，期望大眾以深度體驗方式，在傳承技術的同時，也可了解茶葉的歷史，分享苗栗不同地區的人文風情。