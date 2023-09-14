快訊

進口雞蛋海關數字兜不攏 國民黨團疑有超思外第三者

「墨西哥外星人千年屍身」曝光！其中一具體內有「卵」

史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

苗栗「山與茶的共舞」製茶體驗坊 今起開放搶線上報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局規畫在10月21、22日兩天舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名至10月10日止，歡迎有興趣的朋友參加。

文觀局指出，為推動傳統產業升級與轉型，縣府「苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫」規畫這個製茶體驗工作坊，希望參與者感受茶園農事生活，深入認識這項歷史悠久的百年技術。兩天製茶體驗工作坊串聯地方特色和產業資源，從講述採茶、曬茶等初步作業入門，逐步引導參與者依序進行揉茶與烘茶，體驗從茶菁到茶葉的過程，享受製茶樂趣，最後還能帶回親手製作的貓裏紅茶。

工作坊邀請貓裏山丘茶作坊負責人邱慶良擔任講師，他曾任苗栗農工農業經營科主任，在校服務40年，桃李滿天下，期盼活用豐富的教學經驗，以更生活化的方式傳授製茶技法，讓大眾願加入傳承行列。

文觀局長林彥甫表示，近年國內休閒風氣興起，希望社區營造能整合傳統文化、新興世代的精神，期望大眾以深度體驗方式，在傳承技術的同時，也可了解茶葉的歷史，分享苗栗不同地區的人文風情。

工作坊統一採Google表單報名，報名連結：https://reurl.cc/WGp6zZ，開放20人參加，每人收費500元，參加者必須兩日全程到課，詳情可至苗栗縣文化觀光局網站或「文化創意新苗栗」FB粉專查詢，或洽文觀局文創產業科張小姐037-233121（分機13），也 可電洽苗栗縣社區營造推動辦公室邱先生037-239060或0905-880067洽詢。

苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局規畫10月21、22日舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望讓大家透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受茶園的農事生活，今天起開放報名。圖／苗栗縣政府提供

延伸閱讀

不用出國！台南舌尖上的亞洲文化美食工作坊明開放報名

苗栗苑裡「鬼門關夜市」 規模擴大爆人潮

苗栗出磺坑7幢歷建全數修復 「全員工事中」解密文資修復

雨區擴大！增至嘉市、苗栗等10縣市 恐一路下到晚上

相關新聞

空拍超壯觀！號稱史上最熱鬧 苑裡年度限定「鬼門關夜市」成功落幕

苗栗縣苑裡鎮一年一度限定的「鬼門關夜市」昨晚登場，原本只封街火車站前的為公路，今年因舉辦單位鬧雙胞，又增加天下路等街道，...

中壢馬幼藝所精采好戲早鳥有優惠 更有免費手作課快搶

桃園市文化局為推動眷村文史保存與藝術人文教育自幼紮根，同時推廣兒童及親子友善藝文活動，於中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝...

素人油畫展現幾種情 王嬿婷描繪中原大學校園風景

幾種情，是人與人之前的感情、對事物的情懷，也是對環境一景一物的觀察。王嬿婷畢業於中原大學會計系，2016年無師自通開始接觸繪畫，持續創作至今，本次「幾種情」展覽展出三大主題：台灣特色、中原風景與家庭生活。

苗栗「山與茶的共舞」製茶體驗坊 今起開放搶線上報名

苗栗縣文化觀光局規畫在10月21、22日兩天舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受...

拱天宮慶祝建廟160周年 全國各地逾2000尊媽祖回娘家

苗栗縣通霄鎮拱天宮為慶祝今年建廟160周年，將在9月29日、中秋節當天舉辦「慈暉映沙墩」活動，邀請由拱天宮分靈的媽祖，以...

泰雅文化巨擘黑帶巴彥辭世 楊文科將頒贈褒揚狀

新竹縣泰雅族耆老、也是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（Hitay Payan）9月8日於家中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦