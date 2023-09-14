拱天宮慶祝建廟160周年 全國各地逾2000尊媽祖回娘家

苗栗縣通霄鎮拱天宮為慶祝今年建廟160周年，將在9月29日、中秋節當天舉辦「慈暉映沙墩」活動，邀請由拱天宮分靈的媽祖，以及友宮媽祖或於民宅供奉的聖母回娘家，目前已有約2000尊媽祖報名參與盛會，而文化總會也特別設計「拱天宮媽祖彩繪列車」迎接參香遊客。

另外，拱天宮從1863年建廟至今，首次邀請雲林北港的朝天宮媽祖前來做客，當天一早將由拱天宮三媽前往通霄慈后宮接駕，之後從慈后宮一路徒步回到拱天宮，場景將與「粉紅超跑」進香回鑾一樣，也正式揭開活動序幕，預計將湧入大批信眾前來參拜。

拱天宮主委洪文華說，「慈暉映沙墩」活動為建廟後首度舉辦，以前從拱天宮分靈而出的媽祖，因未正式登錄，數量不詳，藉此次活動若報名參與活動，拱天宮將頒發分靈證書，同時贈送拱天宮建廟160周年專屬製作的純金紀念金牌一面，感謝參與。

總幹事陳春發也說，朝天宮媽祖將會提前於9月28日抵達，並於通霄鎮市區遶境，也會前往包括通霄慈惠宮、四庄媽、慈后宮等供奉媽祖的友宮，之後前往慈后宮所在的通灣里賜福後，當天晚間駐駕慈后宮，29日一早再一路徒步到拱天宮。

他說，分靈媽祖回娘家報名至20日截止，屆時預估將有來自全國各地逾2000尊媽祖，共襄盛舉，也將成為全國天上聖母相聚的重大宗教盛會。