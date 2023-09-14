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空拍超壯觀！號稱史上最熱鬧 苑裡年度限定「鬼門關夜市」成功落幕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
多年空拍夜市熱鬧場景的「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」在臉書分享3分鐘空拍影片，只見現場人潮湧動，將街道擠得水洩不通。圖／翻攝TNT Fly臉書
多年空拍夜市熱鬧場景的「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」在臉書分享3分鐘空拍影片，只見現場人潮湧動，將街道擠得水洩不通。圖／翻攝TNT Fly臉書

苗栗縣苑裡鎮一年一度限定的「鬼門關夜市」昨晚登場，原本只封街火車站前的為公路，今年因舉辦單位鬧雙胞，又增加天下路等街道，可說是史上最熱鬧，好市成雙，也多了一個「天下為公夜市」封號，現場人山人海、萬頭鑽動，宛如不夜城；警方觀察形容「就是人多！」人潮最多時段是晚間8點到9點左右，發現欲違停車輛多當場勸導離去並未開單，既維持交通順暢，又能讓大家開心逛夜市。

苑裡鎮「鬼門關夜市」在每年農曆7月29日登場，原本是由來已久的民俗鬼月普度「好兄弟」活動，後因人潮聚集吸引攤商進駐而演變成夜間市集。近幾年因網路瘋傳「年度限定鬼門關夜市」，加上媒體報導，知名度大漲，連外縣市遊客也都慕名前來，也吸引更多攤商進駐，舉辦範圍不斷擴大，發展成苑裡地方特色活動。

多年空拍夜市熱鬧場景的「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」在臉書分享3分鐘空拍影片，只見現場人潮湧動，將街道擠得水洩不通；另外，中央氣象局前局長鄭明典也在臉書PO照，吸引超過5000人按讚。

公所表示，今年因日前停辦風波引發話題，由苑裡市場自救會臨時接手承辦外，原舉辦單位苑裡市場委員會也在活動前夕聲明續辦，申請天下路等街道路權，結果反而範圍更大，此次攤商也更多，吸引更多遊客前來逛夜市。

多年空拍夜市熱鬧場景的「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」在臉書分享3分鐘空拍影片，只見現場人潮湧動，將街道擠得水洩不通。圖／翻攝TNT Fly臉書
多年空拍夜市熱鬧場景的「TNT Fly 天際空中攝影有限公司」在臉書分享3分鐘空拍影片，只見現場人潮湧動，將街道擠得水洩不通。圖／翻攝TNT Fly臉書
今年舉辦單位又增加天下路等街道，可說是史上最熱鬧，現場人山人海、萬頭鑽動。圖／翻攝臉書苑裡串起來
今年舉辦單位又增加天下路等街道，可說是史上最熱鬧，現場人山人海、萬頭鑽動。圖／翻攝臉書苑裡串起來
今年舉辦單位又增加天下路等街道，可說是史上最熱鬧，現場人山人海、萬頭鑽動。圖／翻攝臉書苑裡串起來
今年舉辦單位又增加天下路等街道，可說是史上最熱鬧，現場人山人海、萬頭鑽動。圖／翻攝臉書苑裡串起來

鬼門關

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