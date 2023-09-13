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苗栗苑裡「鬼門關夜市」 規模擴大爆人潮

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗縣苑裡鎮市場每年農曆7月29日「鬼門關夜市」今晚登場，活動歷經停辦風波後，最終出現2個團體分別申請路權，規模擴大更甚以往，吸引滿滿人潮。

苑裡市場委員會每年農曆7月29日「鬼門關」舉辦封街普渡、祭拜好兄弟，夜晚還有戲班表演，因人潮眾多，吸引附近攤商前往擺攤，長年累月發展成為在地獨特的大型隱藏版夜市，近幾年經網路披露，知名度大開，不少外地民眾還會特別前往朝聖。

今年苑裡市場委員會一度公告停辦鬼門關夜市，引發民眾議論，之後苑裡百年老市場災後重建自救會與在地創生團隊「苑裡掀海風」宣布合作續辦，而市場委員會也在幾經考量下聲明續辦，導致今年夜市「鬧雙胞」，兩單位分別申請路權、邀集攤商，使得今年夜市範圍從以往的為公路擴大到天下路、成功路等街廓，總計約有400攤，規模更甚以往。

苑裡鎮公所今年在為公路的燈飾裝置藝術，是以彩色水母燈和稻草編織線條，呈現苑裡山海交織的風景意象，隨著入夜後人潮陸續湧入，苑裡火車站前周邊街區燈火通明。

不僅在地民眾把握機會逛夜市，不少外地遊客也慕名前往，還有外漂遊子特別返鄉回味苑裡一年一度最熱鬧夜晚，人潮一度擠得水洩不通，連家住苗栗市的無黨籍苗栗縣議員余文忠，也推著輪椅帶母親前往體驗這場「年度限定」鬼門關夜市，一起品嚐各式美食小吃、拚庶民經濟。

夜市 鬼門關 路權

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