青草湖新增語音導覽 在地素人獻聲說故事

新竹市青草湖近年整治有成，國立清華大學教授黃煜歷經半年努力，昨天發表青草湖的語音導覽系統，最大亮點是在地素人獻「聲」，青草湖國小學童也參與其中，增添導覽人情溫度，掃瞄QRcode，就能聆聽、欣賞青草湖的更多故事與影像。

新竹市青草湖一度因淤積及飽受布袋蓮困擾，近年積極整治，希望找回昔日「北台灣八景」之一的名號，不僅推廣天鵝船及SUP立式划槳等水上體驗，黃煜昨天發表青草湖導覽系統，周圍15處設置QRcode，手機掃描就能聽見語音導覽或觀賞青草湖景點影片，語音導覽邀來青草湖國小學童、跑友、樂齡學員，及市府城市行銷處前處長顏章聖都參與。

清大運動事業與政策中心及明湖里辦公處，並攜手推出的「i行動踏巡青草湖秘寶」活動，地方深有期許，明湖里長林汶蓉說，活動結合青草湖導覽系統、虛擬科技體驗，及水陸域休閒活動3大主軸，希望更多人體驗青草湖之美。

此外，SUP立式划槳的資深教練鄞偉民表示，青草湖水域平穩，適合初學者體驗參與，開放時間內有專門的救生員駐守，加上距離新竹市區很近，歡迎親子來到青草湖走走、參與活動，體驗SUP龍舟板活動，欣賞不同角度的美景。

清大環境資源與文化學系教授倪進誠說，清大師生持續深耕青草湖，是實踐大學社會責任範例，從初期的景點梳理，到微旅行路線規畫，再到推出各景點故事的影音呈現，未來會持續為青草湖的活化努力。