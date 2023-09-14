苗28線浪犬追人車 民怨誘捕不積極

苗栗市、西湖鄉苗28線交界路段，近來頻遊蕩犬夜間跟追人車，尤先生投訴認為權責單位誘捕不積極，縣府動物保護防疫所回應表示，該區域昨天捕捉到1隻，今年通報5次共捕捉3隻，近期會再調派人力圍捕。

尤先生向聯合報系投訴苗28線西湖鄉靠近「秘密花園」入口處，常有遊蕩犬出沒，通報縣政府捕捉，但遲未見成效，他說，去年捕捉一陣子，並用告示板不要餵食流浪犬，今年遊蕩犬捲土重來，讓人火大，到底有沒有抓到？

另外，苗28線在苗栗市功維敘隧道新英里的土地公旁，也有5、6隻非常囂張，同樣在夕陽下山後大軍出沒，都沒有繫繩，傍晚天色昏暗後跟追吼叫，造成騎士與後座的孩童身心恐懼，且易造成安全隱憂。

動物保護防疫所長張俊義表示，動保所今年1至8月通報管制捕捉救援案計2095件，共捕捉救援犬663隻、貓993隻，其中，苗栗市、西湖鄉苗28線，動保所在功維敘往西湖路，動保所放置誘捕籠。

他說，尤先生所指的苗28線5.5公里土地公廟，昨天也有圍捕到1隻，該區域今年通報5次共捕捉到3隻，並非無作為，只是人力有限，且遊蕩犬行蹤不定，難以一次性根除，近期會再調派人力圍捕。