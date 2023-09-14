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龍科三期擴建 科管局：研議縮小徵收範圍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
桃園市龍潭區八德段居民反對龍科擴建徵收，日前拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，自救會訴求上凱道陳情。本報資料照片
桃園市龍潭區八德段居民反對龍科擴建徵收，日前拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，自救會訴求上凱道陳情。本報資料照片

桃園市龍潭科學園區第三期擴建案，自救會控訴缺乏合法性、必要性，新竹科學園區管理局昨天聲明回應，已於9月6日確定排除南側密集住宅區，有關國際美語村已排除既有3棟校舍建築物，不影響招生與師生權益，其他未開發土地，也將研議縮小徵收範圍的可行性。

反龍科三期擴建自救會成員前天北上凱達格蘭大道舉行記者會，抗議並控訴擴建案徵收面積近9成、約138公頃都是私人土地，受影響估3000人，堅決反對龍潭科學園區浮濫徵收，竹科管理局昨聲明指出，9月6日確定排除南側密集住宅區，如美的世界社區、宏福社區、巫氏公廳、馮輝岳故居及梅龍路396巷南側零星農舍等。

有關國際美語村部分，原已排除既有3棟校舍建築物，將不影響該校招生與師生權益，其他相關未開發土地，也將研議縮小徵收範圍的可行性。

竹科管理局指出，為顧及現住居民在地情感及照顧現住戶，避免搬離熟悉生活環境，擴建用地內畫設住宅社區用地，予以配售安置供建築居住使用；另德龍國小遷建，將以學生就學安全為優先考量，與桃園市政府於安置社區周邊尋覓適當地點。

民眾所提相關意見，會主動積極溝通，審慎評估可行性，相關調整擴建範圍，將於10月公聽會前先寄送通知，法律許可範圍內從寬從優認定協議價購，爭取相關所有權人最大的權益，期能保障地主權益、促進地方經濟發展，與提升產業及國家競爭力三贏局面。

建築 桃園 自救會

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