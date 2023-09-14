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充電樁趕不上電動車增幅 桃園衝進度

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市交通局昨天表示，下半年會在公共停車場大量布建電動車充電樁，預計年底前達總汽車停車格位數的2%、約450支，明年目標4%、約1000支。本報資料照片
桃園市交通局昨天表示，下半年會在公共停車場大量布建電動車充電樁，預計年底前達總汽車停車格位數的2%、約450支，明年目標4%、約1000支。本報資料照片

桃園市公有停車場電動汽車充電樁僅約130支，經常一位難求，民代直指充電樁數量在6都敬陪末座，交通局表示下半年會大量布建，預計年底前達總汽車停車格位數的2%、約450支，明年目標4%、約1000支，市府也會向中央持續爭取經費，改善電力設備。

桃園市3765輛電動汽車掛牌，但公有停車場僅建置約130支充電樁，許多車主反映充電樁太少，公有停車場的充電樁也常常被占用，找不到地方充電，交通局昨天在市政會議提出「加速公有停車場充電樁建置計畫」專案報告，市長張善政認為電動車是趨勢，將配合中央政策，積極爭取預算，推動加速桃園市公有停車場充電樁建置計畫。

議員黃崇真表示，電動車普及化，民眾要充電卻困難，桃園充電樁數量嚴重不足，更在6都排名墊底。議員陳美梅也指出，充電樁建置趕不上電動車增加速度，市府除了公有停車場充電樁建置，應鼓勵民間加入設置行列，同時讓充電樁位置公開透明，方便民眾查詢使用。

交通局長張新福說，交通部即將訂定的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案推估，預計今年桃園將在全市設置共450支充電樁，車樁比為1比8，充電停車格位約占全市2%；明年預計在全市設置達共1000支充電樁，車樁比為1比4，充電停車格位約占全市4%。

張新福說，推動建置充電樁遇到的困境包括業者建置意願低、機關人力不足、建置數量多且地點分散等，為達建置目標，交通局委託現有停車場業者建置充電樁，預估今年底新設至少377支；針對停車率不佳或電動車數量較少的區域，交通局也會自行採購充電樁提供業者租用維管，以提升業者投資及經營意願。

交通局目前已爭取到公路總局「公共充電樁設置補助」共1.23億，交通局也與環保局成功向環境部爭取1.75億經費，後續將再爭取7500萬補助，持續擴大設置。

停車場 桃園 電動汽車

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充電樁數量趕不上電動車增幅 桃園年底前衝進度

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