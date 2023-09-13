救生員不足 桃園國民運動中心泳池剛重啟又封3水道

桃園國民運動中心游泳池歷經長達852天封閉整修，才於今年7月重啟，近期又因救生員人數不足，公告暫停3個水道並將容留上限調整為80人次，命運多舛。體育局長許彥輝表示，經了解救生員因病臨時請辭，將盡速招募人員補足，針對救生員不足問題，體育局也已率隊向體育署反映。

桃園國民運動中心位於桃園區三民路，該運動中心從2018年開幕後，因漏水暫停營運852天，市府追加預算才終於在今年7月重啟。

未料才重新開館近2個月，桃園國民運動中心官網近期又公告因體育署授證救生員不足，為符合體育署游泳池管理規範，重新調整開放水道，降低開放面積，本月10日起暫停5、6、7號水道，並持續進行救生員招募，人力足額後立即恢復。

體育局回應，經了解桃園運動中心救生員因病臨時請辭，已積極徵召人員中，未影響民眾運動權益情形，鄰近亦有南平運動中心、市立游泳池等，影響應不大。

體育局表示，依游泳池管理規範第8條第2款規定，游泳池及水池總面積超過375至750平方公尺以下者，至少配置2名救生員，桃園運動中心面積520平方公尺，依規定須配置2名救生員，目前有救生員3名並搭配8個計時救生員，考量須符合勞基法規定，尚需補充1名。

體育局表示，救生員缺乏難覓已是全國性問題，經率隊前往拜會體育署反映，體育署已放寬區分開放水域與封閉水域考試、放寬已領有合格救生員資格的回訓考試標準、鼓勵大專院校學生考照兼職，以及依需求加開救生員考試場次。