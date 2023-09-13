充電樁數量趕不上電動車增幅 桃園年底前衝進度

桃園市現有3765輛電動汽車掛牌，但公有停車場目前僅建置約130支充電樁，經常一位難求，民代也指桃園充電樁數量在六都敬陪末座，呼籲市府加快建置進度。交通局今天在市政會議表示，下半年會在公共停車場大量布建，預計年底前達總汽車停車格位數的2%、約450支，明年目標4%、約1000支，市府也會向中央持續爭取經費，改善電力設備。

隨減碳意識崛起，電動車越來越普及，但有民眾反應充電樁太少，公有停車場的充電樁也常常被占用，讓車主找不到地方充電。

議員黃崇真表示，電動車普及化，民眾要充電卻相當困難，桃園充電樁數量嚴重不足，更在六都排名墊底。議員陳美梅也認為，充電樁建置趕不上電動車增加速度，市府除了公有停車場充電樁建置，應鼓勵民間加入設置行列，同時讓充電樁位置公開透明，以便民眾查詢使用。

市長張善政表示，電動車是運具能源轉型發展趨勢，市府將配合中央政策，積極爭取預算，推動加速桃園市公有停車場充電樁建置計畫，預計在全市公有停車場逐步廣設充電設備。

交通局長張新福指出，依交通部即將訂定的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案推估，預計今年桃園將在全市設置共450支充電樁，車樁比為1比8，充電停車格位約占全市2%；明年預計在全市設置達共1000支充電樁，車樁比為1比4，充電停車格位約占全市4%。

張新福說，推動建置充電樁遇到的困境包括業者建置意願低、機關人力不足、建置數量多且地點分散等，為達建置目標，交通局委託現有停車場業者建置充電樁，預估今年底新設至少377支；針對停車率不佳或電動車數量較少的區域，交通局也會自行採購充電樁提供業者租用維管，以提升業者投資及經營意願。

交通局表示，目前已爭取到交通部公路總局「公共充電樁設置補助」共1.23億元，交通局也與環保局成功向環境部爭取1.75億元經費，後續將再爭取7500萬元補助，盼持續擴大設置。