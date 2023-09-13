桃園新建案釀鄰損、化糞池外露 市府：已列管
北市大直街民宅因建案施工下陷引發外界關注。桃園市也有民宅因建案施工造成牆面及地板龜裂、化糞池外露；桃市府表示，初判沒有立即危險，已列管該案，建商則承諾會負責修繕。
基泰建設位於台北市大直街巷弄的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致鄰近民宅7日嚴重傾斜下陷、400餘名居民撤離。
民進黨籍桃園市議員黃瓊慧上週接獲陳情，桃園市桃園區愛一街1處新建案施工，造成隔壁整排住戶的牆壁及地面產生裂縫，化糞池也因此外露、臭味四溢。
黃瓊慧昨天在臉書（Facebook）發文指出，她會同長德里鄰里長、居民、桃園市政府建築管理處、結構技師及建商代表等人至現場會勘，逐戶盤點鄰損狀況，現場因為施工造成的裂縫造成化糞池外露、臭味飄散，天花板、牆壁、地板也都龜裂。
黃瓊慧說，居民因大直的基泰案很擔憂，她要求建商負起責任並協助修復，同時針對老舊受損的建物儘速進行前後斜度與垂直度等測量，過程也要將數據公開透明，給住戶完整交代。
桃市府建管處向媒體表示，經技師查看，已確認是建案施工造成的鄰損，估計有7戶受到影響，初步判定沒有立即危險；已將該建案列管，並要求建商儘速修繕，否則未來將不會核發使用執照。
建商向媒體表示，開挖時都有鑑定報告確認安全無虞，也有提供觀測報告給居民，會勘確認鄰損集中在加蓋部分，未損及主建物，會負起責任填補裂痕，盡快在2、3週內協助住戶完成修繕。
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