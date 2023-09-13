快訊

不再經典！iPhone 15一設計消失 網崩潰：開會時常常用到

全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

錢康明爆離職前都有「新竹跨年活動」 竹市府駁內幕5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗28線浪犬大軍「跟追吼叫」路過機車嚇壞人 民眾不滿：這樣不算熱區？

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府動物保護防疫所指出，本月13日有圍捕到1隻，該區域今年計通報5次共捕捉到3隻，並非無作為。圖／苗栗縣政府提供
苗縣府動物保護防疫所指出，本月13日有圍捕到1隻，該區域今年計通報5次共捕捉到3隻，並非無作為。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苗28線位在苗栗市新英里與西湖鄉交界路段，近來頻傳流浪犬在夜間跟追，有危害路過人車情事，尤先生不滿權責單位誘捕不積極，向本報投訴說「這樣不算熱區嗎？」對此，縣府動物保護防疫所表示，該區域今年計通報5次捕捉3隻犬，近期會再調派人力圍捕。

尤先生指出，苗28線西湖鄉靠近「秘密花園」入口處，常有犬隻位於路燈編號2049處民宅前出沒，因犬隻未有繫上狗繩，研判為野狗，有通報苗栗縣政府捕捉，但遲未見成效。他說，去年捕捉一陣子和用告示板不要餵食流浪犬，今年逃竄的野狗又捲土重來！讓人火大，到底有沒有抓到？經常出沒跟追機車，坐在後座的孩童都被嚇壞了。

另外，苗28線近4.5K 的西湖往苗栗市功維敘新英里的土地公旁，也有五、六隻野狗非常囂張，同樣在夕陽下山後大軍出沒，均是未有狗繩之流浪犬，傍晚天色昏暗後，跟追吼叫屢試不爽，造成騎士與孩童身心畏懼，且跟追易造成安全隱憂。

縣府動物保護防疫所長張俊義表示，去年通報管制捕捉救援案計3340件，共捕捉救援犬914隻、貓1016隻入縣動物保護教育園區(收容所)照護；今年1至8月通報管制捕捉救援案計2095件，共捕捉救援犬663隻、貓993隻。

他表示，目前苗栗市恭維敘珊瑚道往西湖路上有放一個誘捕犬籠誘捕捉，苗28線5.5k土地公廟的浪犬蹤影，本月13日也有圍捕到1隻，該區域今年計通報5次共捕捉到3隻，並非無作為，只是人力有限，且浪犬行蹤不定，難以一次性根除，近期會再調派人力圍捕。

流浪犬 苗栗縣

相關新聞

桃園新建案釀鄰損、化糞池外露 市府：已列管

北市大直街民宅因建案施工下陷引發外界關注。桃園市也有民宅因建案施工造成牆面及地板龜裂、化糞池外露；桃市府表示，初判沒有立...

苗28線浪犬大軍「跟追吼叫」路過機車嚇壞人 民眾不滿：這樣不算熱區？

苗栗縣苗28線位在苗栗市新英里與西湖鄉交界路段，近來頻傳流浪犬在夜間跟追，有危害路過人車情事，尤先生不滿權責單位誘捕不積...

苗栗出磺坑7幢歷建全數修復 「全員工事中」解密文資修復

苗栗縣公館鄉出磺坑是縣內第一個文化景觀區，縣府與中油合作努力多年，已將北寮7棟歷史建築群全數修復完成，區內最後一棟歷史建...

57歲婦走過婚變、喪親之痛 靠一招重新翻身進職場

曾在PCB產業擁有30年豐富工作經歷的57歲陳美華，走過婚變，挺過喪親之痛，參加勞動部桃竹苗分署西餐烹飪職業訓練，成功在...

芥菜一生變身酸菜、福菜、梅干菜 公館農會辦體驗活動

苗栗縣公館鄉有「福菜故鄉」美譽，芥菜除了鮮食外，還可以製成酸菜、福菜及梅干菜美味，公館鄉農會9月17日、11月12日辦理...

石門水庫三民溪水域開放SUP 渡船漁民憂航道衝突出意外

桃園市石門水庫三民溪水域開放團體申請使用水上運動，水庫渡船遊艇業者、農務漁撈漁民擔心危及生計和安全，水利署北區水資源局與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦