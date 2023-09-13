苗28線浪犬大軍「跟追吼叫」路過機車嚇壞人 民眾不滿：這樣不算熱區？

苗栗縣苗28線位在苗栗市新英里與西湖鄉交界路段，近來頻傳流浪犬在夜間跟追，有危害路過人車情事，尤先生不滿權責單位誘捕不積極，向本報投訴說「這樣不算熱區嗎？」對此，縣府動物保護防疫所表示，該區域今年計通報5次捕捉3隻犬，近期會再調派人力圍捕。

尤先生指出，苗28線西湖鄉靠近「秘密花園」入口處，常有犬隻位於路燈編號2049處民宅前出沒，因犬隻未有繫上狗繩，研判為野狗，有通報苗栗縣政府捕捉，但遲未見成效。他說，去年捕捉一陣子和用告示板不要餵食流浪犬，今年逃竄的野狗又捲土重來！讓人火大，到底有沒有抓到？經常出沒跟追機車，坐在後座的孩童都被嚇壞了。

另外，苗28線近4.5K 的西湖往苗栗市功維敘新英里的土地公旁，也有五、六隻野狗非常囂張，同樣在夕陽下山後大軍出沒，均是未有狗繩之流浪犬，傍晚天色昏暗後，跟追吼叫屢試不爽，造成騎士與孩童身心畏懼，且跟追易造成安全隱憂。

縣府動物保護防疫所長張俊義表示，去年通報管制捕捉救援案計3340件，共捕捉救援犬914隻、貓1016隻入縣動物保護教育園區(收容所)照護；今年1至8月通報管制捕捉救援案計2095件，共捕捉救援犬663隻、貓993隻。

他表示，目前苗栗市恭維敘珊瑚道往西湖路上有放一個誘捕犬籠誘捕捉，苗28線5.5k土地公廟的浪犬蹤影，本月13日也有圍捕到1隻，該區域今年計通報5次共捕捉到3隻，並非無作為，只是人力有限，且浪犬行蹤不定，難以一次性根除，近期會再調派人力圍捕。