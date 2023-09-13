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苗栗出磺坑7幢歷建全數修復 「全員工事中」解密文資修復
苗栗縣公館鄉出磺坑是縣內第一個文化景觀區，縣府與中油合作努力多年，已將北寮7棟歷史建築群全數修復完成，區內最後一棟歷史建築「南寮13號宿舍」也正進行修復工程，縣府文化觀光局9月21日起一連4天將在礦場推出「出磺坑油礦歷史再現計畫」第二階段成果展「全員工事中」系列活動，揭秘文化景觀修復過程，歡迎民眾報名參與。
苗栗縣文觀局表示，出磺坑過去歷經中央、地方與中油公司多年共同努力後，已將北寮7棟歷史建築全數修復完成，新一期計畫也正進行文化景觀區最後一棟歷史建築「南寮13號宿舍」的修復工程，並針對北寮木工廠、文化景觀風貌進行全面性修復。
文觀局指出，為揭開出磺坑文化資產修復的神秘面紗，並解鎖油礦生產與生活區域的秘辛，出磺坑油礦歷史現場再現計畫第二階段成果展以「全員工事中」為核心主題，修復工作執行團隊將透過6號處長宿舍的「工地文件展」，展示出磺坑南、北寮歷建工程修復過程，還有古蹟歷史建築修復哲學，藉由展示設計帶民眾認識修復構件、材料與修復哲學，揭秘文化資產修復過程，並開放現正修復中「南寮13號宿舍」、「北寮木工廠」，讓大眾了解修復文化資產的工序。
這次成果展再次規畫豐富多元的文化資產教育推廣活動、礦業歷史散步道生態旅遊，並深入修復現場的工地導覽，希望落實文化資產教育，帶大眾探索出磺坑的獨特風貌，重現出磺坑文化景觀及再造歷史現場目標。活動詳情及報名資訊可上「出磺坑再造歷史現場」FB粉專。
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