57歲婦走過婚變、喪親之痛 靠一招重新翻身進職場

曾在PCB產業擁有30年豐富工作經歷的57歲陳美華，走過婚變，挺過喪親之痛，參加勞動部桃竹苗分署西餐烹飪職業訓練，成功在飯店業找到助廚的工作，不僅穩定就業滿3個月，她感謝職訓再造，讓她的人生下半場重燃希望。

陳美華高中畢業後即踏入PCB產業，並於2002年隨著丈夫的工作舉家赴中國東莞定居，之後到貿易公司擔任特助工作14年。

然而後期因為丈夫工作不穩定，家庭的經濟重擔全落在陳美華身上，最終因不堪負荷與丈夫離婚，不過恰逢公司關廠結束營業，為了照顧年事已高的父親，陳美華決定帶著兒子回台灣重新開始。

回台後陳美華一邊照顧年邁的父親，一邊工作，之後卻因公司業務縮減最終被資遣，不久父親也過世讓陳美華也因頓失生活重心，在朋友的鼓勵下，她今年1月報名參加桃竹苗分署「西餐烹調專業班」，希望學習專業技能重啟新生活。

受訓期間陳美華積極向老師請益，和同學切磋交流，並慢慢走出喪父之慟，專心提升自身的西餐烹飪技能，3月底結訓後，5月便考取西餐丙級技術士證，同時也在老師的引薦下，順利進入桃園中壢承攜行旅飯店擔任廚助工作，並將過去品保工作專業經驗延伸至餐廳廚房的衛生管理及食材準備上，讓她很快便獲得主管認可。

桃竹苗分署長林淑媛表示，婦女重返職場除可透過參加職訓補充技能或學習第二專長，或可至分署就業中心辦理求職登記完後，只要經推介至全時工作順利就業且加保滿90日，一次發給每人3萬元再就業獎勵金。

林淑媛說，勞動部勞動力發展署持續推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，分署針對不同產業皆有優質師資提供專業職訓課程，歡迎失待業者及想要學習第二專長的朋友們報名參加訓練，明年職訓課程即將於10月開始受理報名，歡迎想要受訓民眾報名參訓。