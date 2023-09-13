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芥菜一生變身酸菜、福菜、梅干菜 公館農會辦體驗活動

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
芥菜一生變身酸菜、福菜及梅干菜家常美味，苗栗縣公館農會辦理體驗活動。圖／公館鄉農會提供
芥菜一生變身酸菜、福菜及梅干菜家常美味，苗栗縣公館農會辦理體驗活動。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉有「福菜故鄉」美譽，芥菜除了鮮食外，還可以製成酸菜、福菜及梅干菜美味，公館鄉農會9月17日、11月12日辦理芥菜的一生體驗活動，歡迎報名參加。

公館鄉秋收後的田間種下芥菜，灌溉水源來自後龍溪水，加上地型屬乾濕交替的氣候，有利於芥菜生長，芥菜也是製作酸菜、福菜、梅干菜原料，秋冬之際大片芥菜成了公館鄉特有地景，酸菜、福菜及梅干菜處處飄香。

公館鄉農會指出，芥菜客家人俗稱長年菜，除夕一定要吃，象徵長長久久，芥菜在田間曬太陽1、2天等葉子變軟，加鹽巴搓揉、踩踏，封桶發酵約15天成酸菜，酸菜經反覆日曬、鹽漬，切成片狀擠入玻璃瓶或甕倒覆2到3個月，就成了福（覆）菜，如果酸菜日曬風乾到完全乾燥，就成梅干菜，芥菜一生發展出來的系列美食，都是家常美味。

農會在苗栗特色館穿龍驛站 （公館鄉館南村352號）辦理芥菜一生體驗活動，9月17日種芥菜，11月12日收成芥菜、酸菜醃製DIY，2場次都能參加才可以報名，包括解說、便當、保險等，及帶回5株芥菜，每人費用688元，洽詢電話037-559026、559027。

芥菜一生變身酸菜、福菜及梅干菜家常美味，苗栗縣公館農會辦理體驗活動。圖／公館鄉農會提供
芥菜一生變身酸菜、福菜及梅干菜家常美味，苗栗縣公館農會辦理體驗活動。圖／公館鄉農會提供
芥菜一生變身酸菜、福菜及梅干菜家常美味，苗栗縣公館農會辦理體驗活動。圖／公館鄉農會提供
芥菜一生變身酸菜、福菜及梅干菜家常美味，苗栗縣公館農會辦理體驗活動。圖／公館鄉農會提供

農會 美食 苗栗縣

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