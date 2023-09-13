石門水庫三民溪水域開放SUP 渡船漁民憂航道衝突出意外

桃園市石門水庫三民溪水域開放團體申請使用水上運動，水庫渡船遊艇業者、農務漁撈漁民擔心危及生計和安全，水利署北區水資源局與市府體育局等相關單位會勘，業者及漁民質疑開放水域與航道重疊的安全性衝突，北水局今天上午表示，將請體育局代管單位提出營運、管理計畫，釐清水域申請使用水域不會與在地遊艇、漁民水域行駛衝突，確保水域使用安全。

上月新竹縣峨眉湖玩SUP（立槳）運動釀死亡意外，引起關切，水利署開放石門水庫試辦團體申請水域使用水上運動，請桃園市府體育局代管申請事宜，該局與體育局相關單位在該水域會勘，北水局表示，在石門水庫三民溪水域開放團體或協會申請使用或訓練水上運動，委託體育局代管受理申請，會勘目的希望體育局規畫合乎該水域安全設施及管理，確保使用水域安全保護，避免與遊艇業、農牧漁撈行駛船隻衝突。

桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春表示，業者和漁民不是反對開放石門水庫水域，而是體育局委託OT廠商規畫SUP等水上活動路線與公會、漁民行駛三民溪水域航道重疊，公會業者 、漁民是擔心將來行駛航道，與立漿等活動衝突危及安全性，擔心發生峨眉湖意外事件，體育局委託廠商必須好好重新規畫SUP活動玩法的安全性配置。

市議員陳治文表示，石門水庫開放團體申請使用水域，委由體育代管，涉及當地渡船遊艇業及農牧漁撈漁民生計和權益，開放水域行駛航道安全性，是否影響漁民或業者，市府規畫要顧及漁民和業者權益，找出一個雙贏辦法，避免引起民怨。