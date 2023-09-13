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桃竹竹苗 TPASS 下月上路 內灣線通勤人數有望增加

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台鐵竹東車站是超過9萬人口的竹東鎮重要交通運輸核心。記者巫鴻瑋／攝影
台鐵竹東車站是超過9萬人口的竹東鎮重要交通運輸核心。記者巫鴻瑋／攝影

橫跨桃園市、新竹縣市、苗栗縣的「桃竹竹苗TPASS通勤定期票」下月2日就將上路，今天更在各大據點開賣TPASS紀念卡，其中內灣線是台鐵唯一在此區域內的支線，已有不少竹東、橫山居民擬改搭火車通勤，竹東鎮長郭遠彰更是鼓勵民眾使用TPASS，緩解竹科塞車問題。

郭遠彰表示，竹東原本就有不少民眾搭乘火車通勤往來市區上班，因此TPASS上路後，將可望帶動一波通勤人次成長，尤其台鐵竹東站、上員站，因分別位處人口密集的竹東市區與二重埔，未來預估會有不少民眾轉搭乘台鐵接駁，避開竹東往竹科日益惡化的塞車問題。

郭遠彰指出，雖然TPASS將上路可帶動通勤人次成長，不過希望有關單位適當調整內灣線班次，讓內灣線能有更多列車能直通新竹站、直達新竹市區，而不必中途轉乘，可以更方便竹東、尖石五峰居民外出前往市區更願意搭乘大眾運輸。

據了解，目前竹東往新竹市區僅由台鐵內灣線柴油列車服務，除了上下班時間有直通班次外，竹東居民要前往新竹市區都必須搭乘到台鐵竹中站換乘台鐵六家線，才能再前往台鐵新竹站或高鐵新竹站，換乘時間往往超過30分鐘以上，因此降低不少民眾願意使用火車通勤的意願。

二重埔地區陳姓居民表示，若未來竹東能有更多直通市區的火車班次，加上從台鐵新莊站能有配套接駁的園區公車或Youbike電輔車，的確會提升竹科上班族搭乘大眾運輸意願，除了避開塞車，還能省下一大筆交通費、停車費。

桃竹竹苗TPASS通勤定期票最低可以每月288元就可搭乘新竹縣市大眾運輸，定期票使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車等公共運具，地方更盼能緩解竹科塞車問題。

台鐵 新竹 TPASS 苗栗縣 桃園 上班族

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