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新竹縣優良公共工程金竹獎出爐13件獲獎 9月18日將頒獎

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
建築工程類獎項特優從缺，優等為竹東鎮中山國小A棟校舍拆除重建幼兒園與地下停車場興建工程。圖／縣府提供
建築工程類獎項特優從缺，優等為竹東鎮中山國小A棟校舍拆除重建幼兒園與地下停車場興建工程。圖／縣府提供

新竹縣政府評鑑優良公共工程的「金竹獎」，分建築工程、土木水利工程、設施及其他工程等3類，近期得獎名單出爐，包含竹北市公兒27、公12及公兒30公園小竹繪本主題遊戲場、竹東中山國小校舍拆除重建幼兒園與地下停車場、五峰上比來聯絡道路改善工程等13件工程獲獎，將於9月18日上午10點半在縣府3樓簡報室頒獎。

新竹縣府表示，縣長楊文科上任以來非常重視公共工程施工品質，為獎勵優良工程團隊，比照中央工程會「金質獎」規模，連續辦理第4屆「金竹獎」以推動優質公共建設的理念，健全新竹縣整體營建環境，並提升工程管理技術，進而提昇公共工程品質管理與效率，促進廠商良性競爭。

縣府工務處指出，新竹縣在111年度工程施工查核小組績效考核獲工程會審定為優等，成績優異且連續多年在非直轄市之中名列前茅(非直轄市前三)。其中，111年7月至112年7月公共工程施工查核結果，共計有88件工程案件等級甲等(80分以上)。為提升競賽品質及激勵廠商良性競爭，本屆報名資格提高為查核分數81分者以上，達到參選門檻計有59件。

經過評選委員赴工地現場實地勘查、聽取簡報並查閱工程品質、進度，依勘查結果共評出13項得獎，3類工程獲得特優獎項分別是，設施及其他工程類特優為竹北市公兒27、公12及公兒30公園小竹繪本主題遊戲場設置工程；建築工程類優等為坡頭村石滬海岸親水空間改善工程、新月沙灣遊憩區服務設施改善工程。

建築工程類獎項特優從缺，優等為竹東鎮中山國小A棟校舍拆除重建幼兒園與地下停車場興建工程。土木水利工程類特優為五峰上比來聯絡道路改善工程，優等為寶山鄉新東路災害復建工程、120線道路及附屬設施改善工程。

土木水利工程類特優為五峰上比來聯絡道路改善工程。圖／縣府提供
土木水利工程類特優為五峰上比來聯絡道路改善工程。圖／縣府提供
設施及其他工程類特優為竹北市公兒27、公12及公兒30公園小竹繪本主題遊戲場設置工程。圖／縣府提供
設施及其他工程類特優為竹北市公兒27、公12及公兒30公園小竹繪本主題遊戲場設置工程。圖／縣府提供

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