行銷西湖文旦 食農推廣活動周五在國3西湖服務區登場

苗栗縣西湖鄉是重要的文旦柚產區，每年的白露過後正是文旦柚採收的季節，西湖鄉文旦柚以蜜香風味聞名，為了推廣在地文旦柚，湖東休閒農業區與農村再生社區合作，今年首度選在國道三號西湖服務區舉辦「柚鄉西湖食農教育推廣活動」，預計周五上午登場，行銷文旦。

主辦單位表示，今年在農業部農村發展及水土保持署台中分署、苗栗縣政府農業處、西湖鄉公所、高速公路局及新東陽西湖服務區的輔導與協助下，選定9月15日（五）在國3西湖服務區南站辦理「柚鄉西湖食農教育推廣活動」，邀請西湖鄉的文旦柚農、果農等在地業者，在服務區廣場設置小農市集，販售新鮮的文旦柚及其他在地農特產。

另外，現場也提供產節限定的釣柚子遊戲，民眾可以透過購買支持在地小農產品及參與問答活動換取遊戲劵，也讓過路客在進入西湖服務區休息時，還可以認識西湖文旦的特色及西湖鄉這個美麗而樸實的農村。