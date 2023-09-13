2023苑裡「鬼門關夜市」今晚登場 夜市攻略出爐

2023苑裡年度盛會「鬼門關夜市」即將在今天午後封街登場！日前因停辦風波引發話題，除了有其他團體接手承辦外，原舉辦單位苑裡市場委員會也在關鬼門前夕聲明續辦，結果今年夜市鬧雙包，由兩個單位舉辦，範圍更大，攤商也更多，預估將吸引更多遊客一起來逛夜市。

苑裡鎮苑裡市場委員會每年於農曆7月29日都會舉辦普度，後來又加碼歌舞晚會表演，久而久之吸引攤商前往擺攤，近年來在網路推播下，湧入大批人潮，也吸引更多攤販進駐，逐漸發展為宛如夜市的盛大場面，被形容是年度限定鬼門關夜市。

預定封街的為公路燈飾裝置藝術，今年運用彩色水母燈和稻草編織，呈現苑裡山海屯交織的意象。昨晚開始點燈搶先閃亮登場後，有人就拿來與去年的漂浮傘相互比較，並在地方臉書社群發文「有人說好看，有人說不好看，主辦單位辛苦了，還是給你加油囉！有比較但不是要傷害期待，明年會更好；一樣的公所，布置感覺完全不同。」

苑裡鎮公所也溫馨發布夜市攻略，提供封街範圍，讓遊客可先行研究夜市路線、停車，以及攤商、醫療站、流動廁所、垃圾桶等相關位置，並請大家善用大眾運輸以免塞車。