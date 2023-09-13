快訊

在學生「回頭重考」占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

你沒有看錯！挑戰Apple冷知識 最新iPhone 15搶先送

iPhone 15登場 蘋果與台廠布局印度面臨成果驗收期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023苑裡「鬼門關夜市」今晚登場 夜市攻略出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年夜市鬧雙包，由兩個單位舉辦，範圍更大，攤商也更多，預估將吸引更多遊客一起來逛夜市。圖／翻攝臉書苑裡串起來
今年夜市鬧雙包，由兩個單位舉辦，範圍更大，攤商也更多，預估將吸引更多遊客一起來逛夜市。圖／翻攝臉書苑裡串起來

2023苑裡年度盛會「鬼門關夜市」即將在今天午後封街登場！日前因停辦風波引發話題，除了有其他團體接手承辦外，原舉辦單位苑裡市場委員會也在關鬼門前夕聲明續辦，結果今年夜市鬧雙包，由兩個單位舉辦，範圍更大，攤商也更多，預估將吸引更多遊客一起來逛夜市。

苑裡鎮苑裡市場委員會每年於農曆7月29日都會舉辦普度，後來又加碼歌舞晚會表演，久而久之吸引攤商前往擺攤，近年來在網路推播下，湧入大批人潮，也吸引更多攤販進駐，逐漸發展為宛如夜市的盛大場面，被形容是年度限定鬼門關夜市。

預定封街的為公路燈飾裝置藝術，今年運用彩色水母燈和稻草編織，呈現苑裡山海屯交織的意象。昨晚開始點燈搶先閃亮登場後，有人就拿來與去年的漂浮傘相互比較，並在地方臉書社群發文「有人說好看，有人說不好看，主辦單位辛苦了，還是給你加油囉！有比較但不是要傷害期待，明年會更好；一樣的公所，布置感覺完全不同。」

苑裡鎮公所也溫馨發布夜市攻略，提供封街範圍，讓遊客可先行研究夜市路線、停車，以及攤商、醫療站、流動廁所、垃圾桶等相關位置，並請大家善用大眾運輸以免塞車。

苑裡鎮公所溫馨提供夜市攻略，讓遊客可先行研究夜市路線、停車，以及攤商、醫療站、流動廁所、垃圾桶等相關位置。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所溫馨提供夜市攻略，讓遊客可先行研究夜市路線、停車，以及攤商、醫療站、流動廁所、垃圾桶等相關位置。圖／苑裡鎮公所提供
昨晚為公路的燈飾裝置藝術開始點燈搶先閃亮登場後，有人就拿來與去年的漂浮傘相互比較。圖／翻攝臉書苑裡串起來
昨晚為公路的燈飾裝置藝術開始點燈搶先閃亮登場後，有人就拿來與去年的漂浮傘相互比較。圖／翻攝臉書苑裡串起來
今年為公路燈飾裝置藝術，運用彩色水母燈和稻草編織，呈現苑裡山海屯交織的意象，昨晚開始點燈搶先閃亮登場。圖／民眾提供
今年為公路燈飾裝置藝術，運用彩色水母燈和稻草編織，呈現苑裡山海屯交織的意象，昨晚開始點燈搶先閃亮登場。圖／民眾提供

夜市 鬼門關 普度

延伸閱讀

苑裡年度限定「鬼門關夜市」明天登場 警方交管圖出爐

告別單身！苑裡農會稻田彩繪添新色 協助推廣丹參特產

苑裡「鬼門關夜市」不喊停 市場重建自救會接手續辦

苑裡鬼門關夜市喊卡？鎮公所：有人願接辦將協助

相關新聞

小確幸！苗栗縣政府恢復1日發薪 代理教師薪水周五到位

「拖欠遲延付薪不應該」！苗栗縣長鍾東錦認為薪水攸關權益及生活，要求縣府恢復每月1日正常發薪，另代理教師因敘薪流程遲發的薪...

2023苑裡「鬼門關夜市」今晚登場 夜市攻略出爐

2023苑裡年度盛會「鬼門關夜市」即將在今天午後封街登場！日前因停辦風波引發話題，除了有其他團體接手承辦外，原舉辦單位苑...

首獎12萬元還可錄單曲 新竹縣客家新曲獎徵件延長至10月12日

新竹縣文化局連續多年舉辦「2023新竹縣客家新曲獎」活動，為了鼓勵客語創作、廣納優秀作品，特別將報名期限延長至10月2日...

桃園建案釀鄰損 7戶現裂縫門框變形

台北市大直街「基泰大直」建案才傳因施工不慎導致周圍民宅傾斜下陷，桃園市桃園區昨天也傳出有新建案施工，導致隔壁7戶牆壁、地...

跨年活動 竹市稱達共識 竹縣不回應

新竹縣長楊文科2020年起連辦3年跨年晚會，大咖歌星表演、「捐發票做善事」摸彩相當熱鬧，新竹市長高虹安上任後也有意恢復停...

桃園國道客運難搭 民怨通勤族地獄

基北北桃TPASS月票上路後，桃園往返台北的國道客運乘客大幅上升，包括藝文特區往圓山捷運站的9023、藝文特區往台北內湖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦