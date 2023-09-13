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首獎12萬元還可錄單曲 新竹縣客家新曲獎徵件延長至10月12日

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今年首獎獎金提高為12萬元，且活動前三名錄製數位單曲的機會。圖／新竹縣政府提供
今年首獎獎金提高為12萬元，且活動前三名錄製數位單曲的機會。圖／新竹縣政府提供

新竹文化局連續多年舉辦「2023新竹縣客家新曲獎」活動，為了鼓勵客語創作、廣納優秀作品，特別將報名期限延長至10月2日止，期望有更多客語音樂創作者參與，今年首獎獎金提高為12萬元，且活動前三名錄製數位單曲的機會，新竹縣長楊文科廣邀大眾參與，聽見客語之美。

文化局長李安妤指出，新竹縣文化局自1997年開始辦理「新竹縣客家新曲獎」，迄今已經是新竹地區成果最豐碩的客語創作平台，透過創作比賽的演出，讓創作者們彼此切磋，激盪出創作的能量，也鼓勵大眾踴躍使用客語，從語言、旋律，提升客語歌曲的質與量，開拓客語音樂的新視野。

「新竹縣客家新曲獎」過去數年也有不少客語創作歌手參與，透過多元的曲風、豐富的音樂，讓民眾可以透過歌詞及樂曲，了解客家生活及客家文化的博大精深，也藉曲調了解客語發音與音符之間的巧妙融合。

楊文科表示，「2023新竹縣客家新曲獎」今年首獎獎金提高為12萬元，並增加決賽現場人氣獎項，新竹縣文化局更將提供活動前三名錄製數位單曲的機會。不限國籍年齡，凡對客家文化或音樂創作有興趣者皆可參加，歡迎熱愛音樂創作的朋友們踴躍報名參賽，挑戰客家音樂的無限可能。

「2023新竹縣客家新曲獎」的徵件期限將延長至10月2日，歡迎以客語創作的作品投稿，活動簡章請至新竹縣政府文化局官網或電洽03-5510201分機319林小姐。

新竹縣文化局連續多年舉辦「2023新竹縣客家新曲獎」活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣文化局連續多年舉辦「2023新竹縣客家新曲獎」活動。圖／新竹縣政府提供

新竹 客語 文化局

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