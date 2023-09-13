小確幸！苗栗縣政府恢復1日發薪 代理教師薪水周五到位

「拖欠遲延付薪不應該」！苗栗縣長鍾東錦認為薪水攸關權益及生活，要求縣府恢復每月1日正常發薪，另代理教師因敘薪流程遲發的薪水，9月15日必須到位，並列入校長考績追究責任。

縣政府約萬名員工每月5日發薪行之有年，2015年8月爆發財政危機，一度發不出薪水，後來因財務調度，也有遲於5日以後發放的紀錄，近年來縣府財政逐漸改善，2016年起年年有剩餘，去年更達到20億2658萬餘元的新高。

鍾東錦上任縣長後，發現其他縣市及政府機關都是每月1日發薪，唯獨苗栗縣5日，他認為財政調度目前沒有問題，雖時間僅4天，大部分員工不會受影響，但仍有一些員工可能面臨繳交房屋貸款等壓力，既然國家有規定，也是員工的權益，應該恢復每月1日發薪。

縣府財政處指出，財政部國庫署「中央政府機關學校薪津及獎金發放日處理原則」規定每月1日發給薪津，苗栗縣1個月約8億元薪水，因涉及公告及調整作業，將盡速調整恢復1日發薪。

另，臉書社團「教師甄試人才網」昨天爆出苗栗縣、基隆市等部分學校，代理教師沒有領到8、9月薪資，鍾東錦發現還有其他縣市有類似問題，但行政作業造成欠薪就是不應該，校長要設身處地幫代理教師設想，而且代理教師也是團隊的一員，欠薪將影響工作。

縣府秘書長陳斌山召集人事處、主計處及教育處協調，教育處立即發文各學校，簡化代理教師敘薪程序，15日必須發薪，如果後續有問題，也有追回薪水的辦法，將來如果再發生積欠代理教師薪水，將列校長考績。