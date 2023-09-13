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苗栗10路口 有聲號誌導盲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗火車站周邊10處路口建置智慧有聲號誌，引導視障者過馬路。記者范榮達／攝影
苗栗火車站周邊10處路口建置智慧有聲號誌，引導視障者過馬路。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府最近在苗栗火車站周邊10處路口建置智慧有聲號誌，只要手機下載App並開啟藍芽功能，距離路口15公尺處便自動啟動引導音，縣府將辦理教育訓練，方便視障者行走更安全。

縣府爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」補助，在苗栗火車站周邊10處路口建置有聲號誌，配合導盲磚、導引標線設施，引導視障者過馬路。

10處路口智慧有聲號誌設備完成調校，路口設置告示牌，引來民眾熱議，視障協會覺得怪怪的，有聲號誌提供視障者使用，看不見告示牌，縣府應加強宣導，讓視障者知道。

工務處指出，智慧有聲號誌剛就位，告示牌是要提醒用路人，號誌會發出聲響，注意行人安全。

10處智慧有聲號誌：苗栗市為公路及三西街口、為公路火車站東站停車場出入口、中山路及為公路口、中正路及為公路口、中華路及義民街口、為公路及福星街口、中華路及國華路口、英才路及正發路口、英才路及建中街口、英才路及自治路口。

火車站 視障 告示牌

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