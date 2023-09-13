非列冊老翁孤獨亡 竹縣加強縣市通報

竹縣71歲陳姓獨居老翁陳屍家中多日，引發關切；社會處昨天呼籲民眾發揮熱心通報需要關懷的獨老，由於陳翁未列冊，戶籍在竹市，社會處強調將加強縣市互相通報，並與中央共同研議戶籍問題解決方案。

竹縣社會處指出，老人福利科向竹東鎮公所及二重派出所詢問得知，陳翁獨居竹東員山里，喪偶後另娶大陸籍配偶，17年前離婚，因膝下無子，獨自到現居地租屋約6、7年，戶籍在新竹市戶政所，非竹縣列冊獨老。

社會處表示，此案已請竹東區社福中心先聯繫家屬，並通知竹市社會處，待瞭解家屬需要的協助後，通報與竹市府研商協助處理。前天相驗，警方排除外力介入，詳細死亡原因待解剖釐清。

針對實際居住竹縣、但縣府未列冊的獨老如何關懷，社會處說，希望加強與戶籍所在的縣市互相通報，並與中央共同研議解決方案，也請民眾發現社區有需要關懷的獨老時，發揮熱心，可通報村里長或社會處。

至於列冊獨老，社會處持續辦理個案管理服務，並協力6個民間團體單位，提供電話問安、關懷訪視，日前台灣社工人共好發展協會連結3個團體單位並募集志工，前往湖口鄉探視王爺爺，並協助居家打掃，清出20多袋廢棄物，讓家中煥然一新，生活更加舒適。

新竹縣長楊文科表示，縣府期以公私部門協力方式，運用志工人力與相關人員提供獨居老人問安與關懷訪視等服務，使他們能享有尊嚴、有價值的老年生活。