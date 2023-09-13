跨年活動 竹市稱達共識 竹縣不回應

新竹縣長楊文科2020年起連辦3年跨年晚會，大咖歌星表演、「捐發票做善事」摸彩相當熱鬧，新竹市長高虹安上任後也有意恢復停辦7年的跨年活動，今年6月議會通過追加預算350萬元；竹市府發言人徐千晴昨天表示，經與竹縣共同討論大新竹跨年活動，雙方首長達成共識，將採「縣市共同支持民間」方式舉辦，不花費任何公帑辦跨年。

但昨天新竹縣府指出，針對跨年晚會舉辦方式，目前暫無回應。據悉，楊文科與新竹縣交旅處長戴志君傍晚閉門會議後，最後針對此事決定不回應。

竹市前市長林智堅任內，結合耶誕節以歲末感恩季取代跨年活動，現任市長高虹安決定復辦跨年晚會，今年6月也通過追加預算350萬元辦理。據了解，新竹縣市有意「一人辦一年」，縣市輪流舉辦，避免人潮重疊。

市議員林彥甫說，因今年預算去年編列完成，本就沒有跨年活動科目，年中市府提出跨年活動希望追加預算350萬元，當時向文化局了解，辦1場跨年若要有一定卡司約需花800到1000萬元，不足部分會尋求企業贊助，地點等細節則並無說明。

徐千晴說，縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等行政工作，不使用公帑辦跨年活動。但昨竹縣府並不願證實此事，表示不回應。