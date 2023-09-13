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桃園建案釀鄰損 7戶現裂縫門框變形

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市桃園區昨天也傳新建案施工導致隔壁住戶牆壁、地面產生裂縫，陽台、門框扭曲變形。圖／黃瓊慧提供
桃園市桃園區昨天也傳新建案施工導致隔壁住戶牆壁、地面產生裂縫，陽台、門框扭曲變形。圖／黃瓊慧提供

台北市大直街「基泰大直」建案才傳因施工不慎導致周圍民宅傾斜下陷，桃園市桃園區昨天也傳出有新建案施工，導致隔壁7戶牆壁、地面產生裂縫，陽台、門框扭曲變形，引發住戶憂心。市府建管處表示，已派技師查看，確認建案施工造成鄰損，此案將列管，並要求建商盡快處理，否則不會核發使用執照。

建商定泰建設回應，損壞部分主要是防火巷違章，主建物沒有太大問題，會盡快在2、3周內協助住戶完成修繕。

此建案在桃園區愛一街92號旁，上周起隔壁住戶陸續反映牆壁、地面疑因工程施工產生大大小小裂縫，1樓住戶影響最嚴重，住家化糞池外露、現場臭味飄散，有住戶更感覺陽台傾斜，門框扭曲變形。

議員黃瓊慧表示，上周接獲居民陳情，由於基泰樓塌事件才剛發生，民眾都住得膽戰心驚，昨早建管處邀集建設公司、結構技師公會至現場進行鄰損鑑定會勘。

黃瓊慧要求建商最短時間內依據鑑定報告結果，協助所有住戶完成修繕，針對整棟建物也要盡速做好前後傾斜度與垂直度等數據的專業測量，後續由建管處監督，將數據公開透明讓居民了解資訊。

建管處長莊敬權表示，經結構技師判定，已確認建案施工造成鄰損，此案疑為建商施工不慎導致，目前了解共7戶受影響，建管處將列管此案，並要求建商盡速完成修繕，否則不會核發使用執照。

桃園 大直 黃瓊慧

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