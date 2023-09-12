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助攻青創之路！竹縣串連各地資源 提供一站式服務平台

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
串聯中央到地方的創業資源，新竹縣提供一站式服務「新創竹夢資源網」今天正式上線。記者郭政芬／攝影
串聯中央到地方的創業資源，新竹縣提供一站式服務「新創竹夢資源網」今天正式上線。記者郭政芬／攝影

串聯中央到地方的創業資源，新竹縣提供一站式服務「新創竹夢資源網」今天正式上線，此平台跨局處連結政策、資金等資源，創業新訊，及創業QA和諮詢等工具，歡迎可多加利用，助攻青年創業之路。 

新竹縣長楊文科今天在記者會中宣布，這是新竹地區第一個跨局處、連中央的創新創業資源整合平台，集結縣府教育、產發、行政、勞工等處的資源，匯集中央與新竹縣各局處的創業支援計畫與補助資訊，更涵蓋創業講座、競賽、研討會等消息，提供創業者們商務鏈結機會，快速解決在資訊搜尋上的困擾，為民眾提供諮詢服務，節省寶貴的時間與精力。

 新竹縣為為協助青年創業，縣府教育局在明新科大設立「新竹青創基地」，112年輔導6組進駐團隊提案新竹縣市SBIR申請，6案全數通過，總計獲得近5百萬的經費補助。

另外新竹AIoT加速器更是有7大企業導師加入，提供技術交流、法律、財經等協助，增強新創的功力，今年也媒合11組新創與企業合作，現正共創輔導中。期待鏈結中央與地方資源的創竹夢資源網上線後，助力青年創業之路。

教育局長楊郡慈說，「新創竹夢資源網」已於8月30日正式上線，歡迎創業民眾踴躍利用。她期待在一站式的資訊服務下，能為正在創業的青年夢想家注入更多的動力與支援，在新竹搭建出最堅實的創業基石，「竹」夢成金。「新創竹夢資源網」網址：https://hys.hsinchu.gov.tw

此平台跨局處連結政策、資金等資源，創業新訊，及創業QA和諮詢等工具，歡迎可多加利用，助攻青年創業之路。記者郭政芬／攝影
此平台跨局處連結政策、資金等資源，創業新訊，及創業QA和諮詢等工具，歡迎可多加利用，助攻青年創業之路。記者郭政芬／攝影

創業 新竹 青年

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