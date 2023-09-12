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保存眷村文化推動兒童藝術 馬幼藝所徵件開跑免費進駐

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，徵求3組表演藝術或視覺藝術團隊提供豐富多元展演及教育推廣活動。圖／桃園文化局提供
桃園中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，徵求3組表演藝術或視覺藝術團隊提供豐富多元展演及教育推廣活動。圖／桃園文化局提供

桃園中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，當年度以4個月為1檔期，徵求3組表演藝術或視覺藝術團隊免費進駐，並提供豐富多元展演及教育推廣活動，計畫自即日起徵件至10月2日止。

為推動眷村文史保存與藝術人文教育自幼紮根，同時推廣兒童及親子友善藝文活動，本次徵件將明年度畫分為3個檔期，各由一執行團隊進駐，可規畫利用範圍包含室內每間約20坪的3間教室，並可視需求提出使用約200坪戶外廣場相關規畫。團隊可就其專業領域規劃設計表演藝術或視覺藝術節目，及搭配藝文推廣教育活動，並可於進駐期間配合園區市集、展覽、工作坊等各式活動串聯行銷。

馬祖新村為桃園市保存最完整的三大眷村之一，建於民1956年，於2004年登錄為歷史建築，在原住戶搬離10年後，由桃園文化局接手分期分年修復，傳承發揚眷村人文特色及歷史脈絡，積極推動各項保存及活化工作，逐年發展成為「馬祖新村眷村文創園區」。

馬祖新村幼兒園於2020年修復完成後，以「馬幼藝所」為名正式啟用，不僅以其建築空間體現文化記憶與美感價值，也發揚場域固有教育精神，持續辦理兒童藝術人文、美感教育等工作，推動眷村文史保存與藝術人文教育自幼紮根。

桃園中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，當年度以4個月為1檔期，徵求3組表演藝術或視覺藝術團隊免費進駐，計畫自即日起徵件至10月2日止。圖／桃園文化局提供
桃園中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，當年度以4個月為1檔期，徵求3組表演藝術或視覺藝術團隊免費進駐，計畫自即日起徵件至10月2日止。圖／桃園文化局提供

馬祖 眷村 團隊

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