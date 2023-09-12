快訊

新竹金雅重劃區吸引竹科人換屋 房價5年翻倍現賺一套房

王力宏演唱會喊「真相不重要」引甄妮火大開罵！ 主辦單位說話了

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺經費又缺人管理 通霄虎頭山神社逢周末日才開放參觀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
吞霄虎嶼山文化協會舉辦白沙屯媽祖徒步進香文化展，上周末熱烈開幕，預計展出到10月8日止，但拜殿僅周末、日才開放參觀。記者吳傑沐／攝影
吞霄虎嶼山文化協會舉辦白沙屯媽祖徒步進香文化展，上周末熱烈開幕，預計展出到10月8日止，但拜殿僅周末、日才開放參觀。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮知名的景點虎頭山神社，目前仍保存著鳥居、拜殿、參道、社務所等主要設施，也被登錄為歷史建築，其中主要建物拜殿，公所委由吞霄虎嶼山文化協會管理，但協會長期來缺經費又缺人，即便辦展活化內部空間，也只有逢周末、日才開放參觀，令人感到相當可惜。

近日吞霄虎嶼山文化協會爭取到台電公司贊助部分經費，舉辦白沙屯媽祖徒步進香文化展，上周末熱烈開幕，預計展出到10月8日止；昨有一部遊覽車，載著來自台北的遊客前來賞景遊玩，有老人家看著活動宣傳的媽祖神像布幕，虔誠祈拜，但拜殿大門深鎖，難以入內參觀，均感到扼腕不已。

協會總幹事謝學承說，這次舉辦的白沙屯媽祖徒步進香文化展，以靜態照片及進香文化的文字介紹看板為主，因協會長期來缺經費又缺志工，也沒錢請保全，因此並無貴重的相關文物展出，開放參觀時間，也因周末、日才有熱心志工到場值班，協助管理及導覽，所以平日並不開放，也請遊客體諒。

通霄鎮公所則表示，虎頭山園區的神社設施，目前僅拜殿部分委由吞霄虎嶼山文化協會負責管理維護，協會缺人導致平日拜殿大門深鎖，因委外管理合約至今年底，屆時會再考量，是否繼續委外管理，讓拜殿內部的空間能有效活化利用。

昨有來自台北的遊客前來賞景遊玩，因拜殿大門深鎖，難以入內參觀，均感到扼腕不已。記者吳傑沐／攝影
昨有來自台北的遊客前來賞景遊玩，因拜殿大門深鎖，難以入內參觀，均感到扼腕不已。記者吳傑沐／攝影

白沙屯媽祖 歷史建築 文物

延伸閱讀

日本動漫聖地巡禮宅旅行 不只有《你的名字》和《天氣之子》

AR遊遺址！左營舊城西門探索二戰震洋神社秘史

台1苗栗通霄段機車撞路邊聯結車釀一男一女2死 警方調查中

日本當代神社建築新探：「弱建築」思考與西式風格的神道聖殿

相關新聞

桃園航空城先建後拆跳票？拆遷戶未安置就建跑道

桃園市航空城計畫「先建後拆」未按期程完成，地方視為跳票，行政院16日要在大園區風光舉辦桃機第三跑道動工典禮，地方認為先建...

有聲勝無聲 苗栗火車站周邊10路口智慧有聲號誌導盲

苗栗縣政府在苗栗火車站周邊10處路口，建置智慧有聲號誌最近到位，只要智慧手機下載APP，並開啟藍芽功能，距離路口15公尺...

缺經費又缺人管理 通霄虎頭山神社逢周末日才開放參觀

苗栗縣通霄鎮知名的景點虎頭山神社，目前仍保存著鳥居、拜殿、參道、社務所等主要設施，也被登錄為歷史建築，其中主要建物拜殿，...

鳳山溪水汙染3個月 竹縣府：已徹底清除 、無臭味

新竹縣鳳山溪關西鎮流域今年6月11日爆發水汙染事件已歷時3個月，新竹縣環保局今宣布，已徹底清除溪流汙泥，現場也已無臭味，...

去年自殺死亡率全國最高 鍾東錦要求跨局處合作防治

全國自殺防治中心公布各縣市自殺死亡率，苗栗縣全國最高，縣長鍾東錦今天在縣務會議，要求各單位跨局處緊密合作，以多元化角度照...

苑裡年度限定「鬼門關夜市」明天登場 警方交管圖出爐

苗栗縣苑裡鎮年度限定「鬼門關夜市」即將在明晚熱鬧登場，預期與往年一樣會湧入大量人潮，警方以「市場普渡民俗」活動為由，提前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦