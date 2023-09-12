缺經費又缺人管理 通霄虎頭山神社逢周末日才開放參觀

苗栗縣通霄鎮知名的景點虎頭山神社，目前仍保存著鳥居、拜殿、參道、社務所等主要設施，也被登錄為歷史建築，其中主要建物拜殿，公所委由吞霄虎嶼山文化協會管理，但協會長期來缺經費又缺人，即便辦展活化內部空間，也只有逢周末、日才開放參觀，令人感到相當可惜。

近日吞霄虎嶼山文化協會爭取到台電公司贊助部分經費，舉辦白沙屯媽祖徒步進香文化展，上周末熱烈開幕，預計展出到10月8日止；昨有一部遊覽車，載著來自台北的遊客前來賞景遊玩，有老人家看著活動宣傳的媽祖神像布幕，虔誠祈拜，但拜殿大門深鎖，難以入內參觀，均感到扼腕不已。

協會總幹事謝學承說，這次舉辦的白沙屯媽祖徒步進香文化展，以靜態照片及進香文化的文字介紹看板為主，因協會長期來缺經費又缺志工，也沒錢請保全，因此並無貴重的相關文物展出，開放參觀時間，也因周末、日才有熱心志工到場值班，協助管理及導覽，所以平日並不開放，也請遊客體諒。