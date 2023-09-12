鳳山溪水汙染3個月 竹縣府：已徹底清除 、無臭味

新竹縣鳳山溪關西鎮流域今年6月11日爆發水汙染事件已歷時3個月，新竹縣環保局今宣布，已徹底清除溪流汙泥，現場也已無臭味，還對艾斯巴達開罰960萬餘元，未來會加強監測水質。不過地方環保人士卻批根本沒清乾淨，因此昨趁行政院長陳建仁前來視察，試圖陳情抗議，但遭新竹縣警方擋下。

新竹縣府表示，環保局因應艾斯巴達消極不清除汙泥而主動介入清除，並向中央提報緊急應變計畫，經陸續處理後，於上周五徹底清除溪流受汙染底泥約12噸、共13袋太空包，至今年底仍會繼續加強監測飲用水及河川水質，保障鄉親用水安全。

不過行政院長陳建仁昨到關西淨水場視察，地方環保人士鍾國強也帶著陳情書來到現場抗議。他表示，新竹縣環保局未落實清除汙染底泥，錯誤的清除，造成鳳山溪關西、新埔、竹北擴大汙染，且台水停水補償水費僅23元又1毛，怒批「幫助性不大、侮辱性極強」。

今天上午縣府主管會報上，新竹縣環保局長蕭宏杰指出，環保局4日到現場勘查鳳山溪水位，發現水位高度足以執行清除底泥工作，因此在隔天一直至8日，連續4天將艾斯巴達公司下方的消波塊周遭受汙染底泥清除完畢，且現場也已無臭味。

蕭宏杰說明，此次處理範圍自艾斯巴達公司邊坡下底層及消波塊內土壤，現場吊離汙染處的消坡塊後，向下挖除河床底泥約1公尺深土層，以確保徹底清除汙染物，在清除汙染物作業前，也分別在施作點下游20公尺及80公尺處，架設多層吸油索進行吸附作業，以避免作業期間有污染物外洩造成二次汙染。