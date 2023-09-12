竹縣工務處長收押停職釀人事地震？楊文科：將合理調動
新竹縣爆發工務處長江良淵疑似收賄案，由於江已遭收押，新竹縣政府昨天火速停職。新竹縣長楊文科今天在主管會報上語重心長表示，相信公務員都是奉公守法，他認為「用人不疑，疑人不用」，不過因發生工務處長事件，未來縣府各局處二層主管將進行合理調動、不要久居一職，希望各局處長都可以提出看法。
楊文科表示，相信竹縣府的公務員都是守法、奉公，非常努力的，這點大家都看得到，這麼多年來，能把政策一件件推動，公務員們大家都盡很大心力。最近發生工務處長事件，雖然詳情還不清楚，但希望大家都能知道，「我們做任何事必須清廉自持、不貪不取」，做事要積極、有效率、有擔當，才可以把鄉親的大小事順利處理完畢。
楊文科也說，這9個月來，突然發生很多事，事件發生後，同仁都盡心、盡力處理，跟其他縣市比起來，新竹縣政府非常有魄力和擔當，希望大家本此精神繼續努力。
楊文科話鋒一轉，表示未來府內各局處二層主管將進行合理調動，不要久居一職，希望局處長們都可以提出看法，「我們一起來努力」。記者追問「是否要進行人事大地震、3個月內會進行嗎？」楊文科表示，現在還沒有時間表，要看情形，但今天必須要跟大家報告他的態度。
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