關懷獨老！助居家清潔打掃 竹縣公私協力服務8百名獨老
為提升已列冊獨居老人的生活品質，並確保獨居老人生命安全，新竹縣政府社會處委由社團法人臺灣社工人共好發展協會，辦理獨居老人個案管理服務，並協力6個民間團體單位，提供獨居老人電話問安、關懷訪視，日前臺灣社工人共好發展協會連結3個團體單位並募集志工，前往湖口鄉探視王爺爺，並協助居家打掃，清出20多袋廢棄物，讓家中煥然一新，生活更加舒適。
新竹縣長楊文科表示，縣府期以公私部門協力方式，運用志工人力與相關人員提供獨居老人問安與關懷訪視等服務，使他們能享有尊嚴、有價值的老年生活。
今年7月下旬台灣社工人共好發展協會連結華山基金會、青年愛心關懷協會並與台灣省私立啟智技藝訓練中心合作，募集志工約計16人，一同至新竹縣湖口鄉7旬王姓老翁家中，協助環境清潔打掃、清運垃圾，一共清出20餘袋閒置物品、垃圾，降低雜物堆積可能引發的跌倒風險。王爺爺說，很感謝大家的協助，不僅居家環境變乾淨，還多了許多可以走動的空間。
社會處表示獨居老人關懷志工單位也於8月份陸陸續續發送排汗衫、短褲及民生物資，除了給予關懷，也提醒長輩多喝水做好避暑，避免熱傷害。
除了由台灣社工人共好發展協會，辦理獨居老人個案管理服務外，也協力財團法人華山社會福利慈善事業基金會、新竹縣志願服務協會、青年愛心關懷協會、寶山鄉新城社區發展協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、馨圓健康照護教育與服務協會等6個民間團體單位，提供新竹縣近800位獨居老人電話問安、關懷訪視服務。
目前社團法人台灣社工人共好發展協會受新竹縣政府委託辦理獨居老人個案管理服務，若有相關服務需求可聯繫協會王督導，電話03-5586238；獨居老人通報可聯繫社會處老人福利科，承辦人黃社工電話03-5518101分機3142。
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