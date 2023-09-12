關懷獨老！助居家清潔打掃 竹縣公私協力服務8百名獨老

為提升已列冊獨居老人的生活品質，並確保獨居老人生命安全，新竹縣政府社會處委由社團法人臺灣社工人共好發展協會，辦理獨居老人個案管理服務，並協力6個民間團體單位，提供獨居老人電話問安、關懷訪視，日前臺灣社工人共好發展協會連結3個團體單位並募集志工，前往湖口鄉探視王爺爺，並協助居家打掃，清出20多袋廢棄物，讓家中煥然一新，生活更加舒適。

新竹縣長楊文科表示，縣府期以公私部門協力方式，運用志工人力與相關人員提供獨居老人問安與關懷訪視等服務，使他們能享有尊嚴、有價值的老年生活。

今年7月下旬台灣社工人共好發展協會連結華山基金會、青年愛心關懷協會並與台灣省私立啟智技藝訓練中心合作，募集志工約計16人，一同至新竹縣湖口鄉7旬王姓老翁家中，協助環境清潔打掃、清運垃圾，一共清出20餘袋閒置物品、垃圾，降低雜物堆積可能引發的跌倒風險。王爺爺說，很感謝大家的協助，不僅居家環境變乾淨，還多了許多可以走動的空間。

社會處表示獨居老人關懷志工單位也於8月份陸陸續續發送排汗衫、短褲及民生物資，除了給予關懷，也提醒長輩多喝水做好避暑，避免熱傷害。

除了由台灣社工人共好發展協會，辦理獨居老人個案管理服務外，也協力財團法人華山社會福利慈善事業基金會、新竹縣志願服務協會、青年愛心關懷協會、寶山鄉新城社區發展協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、馨圓健康照護教育與服務協會等6個民間團體單位，提供新竹縣近800位獨居老人電話問安、關懷訪視服務。