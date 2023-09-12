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武陵遊憩熱點櫻花鉤吻鮭展示館維修 15日起封館8個半月
雪霸國家公園武陵遊憩區台灣櫻花鉤吻鮭展示館年吸引逾10萬人次參觀，但啟用迄今十多年，部分設施已老舊，雪霸國家公園管理處將進行生態中心及周邊設施改善工程，從9月15日至明年5月31日將暫停開放，明年6月重新開放後，鮭魚展示館將以嶄新面貌呈現。
雪霸國家公園管理處指出，台灣櫻花鉤吻鮭展示館是武陵遊客造訪的熱門景點，統計每年都有超過10萬人次前往展示館，一睹台灣櫻花鉤吻鮭的風采，並可近距離看到國寶魚在水中悠游的樣態，觀察牠們體側8到12個橢圓形的斑點。
雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭展示館自民國95年開幕至今，歷經十餘年歲月，展館內的鮭魚展示槽玻璃陳舊，且已有明顯刮痕，生態中心部分設施也已老舊，需進行改善維護，為維護展示槽安全及提升展示館觀賞品質，雪管處自9月15日起封閉進行生態中心及周邊設施改善工程。展示館整修後，將於明年6月1日重新開放，鮭魚展示館將以嶄新面貌呈現，供遊客體驗及認識台灣櫻花鉤吻鮭獨特的生態之美。
管霸國家公園管理處建議，台灣櫻花鉤吻鮭展示館暫停開放期間，遊客可到武陵遊客中心參觀，除了有各式生態多媒體影片觀賞，還可至登山體驗區參加抱石體驗及血壓血氧體驗。此外，武陵路觀魚台或武陵吊橋，也有機會觀賞到野生國寶魚搧砂、築巢及配對行為，或在YouTube搜尋「台灣櫻花鉤吻鮭實境秀」，隨時觀看國寶魚的最新動態。
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