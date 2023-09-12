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武陵遊憩熱點櫻花鉤吻鮭展示館維修 15日起封館8個半月

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園武陵遊憩區台灣櫻花鉤吻鮭展示館將進行生態中心及周邊設施改善工程，9月15日至明年5月31日將暫停開放。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵遊憩區台灣櫻花鉤吻鮭展示館將進行生態中心及周邊設施改善工程，9月15日至明年5月31日將暫停開放。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園武陵遊憩區台灣櫻花鉤吻鮭展示館年吸引逾10萬人次參觀，但啟用迄今十多年，部分設施已老舊，雪霸國家公園管理處將進行生態中心及周邊設施改善工程，從9月15日至明年5月31日將暫停開放，明年6月重新開放後，鮭魚展示館將以嶄新面貌呈現。

雪霸國家公園管理處指出，台灣櫻花鉤吻鮭展示館是武陵遊客造訪的熱門景點，統計每年都有超過10萬人次前往展示館，一睹台灣櫻花鉤吻鮭的風采，並可近距離看到國寶魚在水中悠游的樣態，觀察牠們體側8到12個橢圓形的斑點。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭展示館自民國95年開幕至今，歷經十餘年歲月，展館內的鮭魚展示槽玻璃陳舊，且已有明顯刮痕，生態中心部分設施也已老舊，需進行改善維護，為維護展示槽安全及提升展示館觀賞品質，雪管處自9月15日起封閉進行生態中心及周邊設施改善工程。展示館整修後，將於明年6月1日重新開放，鮭魚展示館將以嶄新面貌呈現，供遊客體驗及認識台灣櫻花鉤吻鮭獨特的生態之美。

管霸國家公園管理處建議，台灣櫻花鉤吻鮭展示館暫停開放期間，遊客可到武陵遊客中心參觀，除了有各式生態多媒體影片觀賞，還可至登山體驗區參加抱石體驗及血壓血氧體驗。此外，武陵路觀魚台或武陵吊橋，也有機會觀賞到野生國寶魚搧砂、築巢及配對行為，或在YouTube搜尋「台灣櫻花鉤吻鮭實境秀」，隨時觀看國寶魚的最新動態。

櫻花鉤吻鮭 武陵 國家公園

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