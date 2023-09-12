桃竹竹苗TPASS要來了！通勤定期紀念卡預購方式一次看

新竹縣市、桃園市、苗栗縣攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，共四種TPASS月票方案，竹市府交通處今天宣布，TPASS紀念卡明天（13日）起上午11時起在四大超商、蝦皮門市多媒體機開放預購，採限量發售。25日起取卡，預計10月2日可上路使用。

市府交通處長倪茂榮說，9月13日起TPASS紀念卡開放預購，9月25日起可至指定地點取卡、儲值後，即可前往人工售票櫃台設定定期票（新竹市境內各台鐵車站、新竹客運民族路總站、新竹轉運站國光客運等），四大超商目前僅開放悠遊卡至全家便利商店Famiport機台購票及設定。

倪茂榮也說，民眾可選擇購買TPASS紀念卡，或使用既有的悠遊卡、一卡通儲值，9月25日起開放已持有紀念卡、悠遊卡、一卡通的民眾設定定期票，提醒民眾務必先完成加值後，再至人工櫃台或超商設定定期票。鼓勵民眾提前預購，分流購買人潮。

民眾設定完成後，開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具，大幅減輕民眾乘車負擔，桃竹竹苗通勤定期票上路，預估將有5萬人受惠，也預期能帶動區域公共運輸服務旅次。

交通處補充，購買TPASS紀念卡的民眾，在取卡後請至一卡通官網登錄專區完成資料登錄以利線上記名。一卡通公司將於10個工作日審核完成後，以E-mail通知民眾到四大超商，由店員靠卡領取交通部公路總局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，領取100元期限到明年1月31日。

交通處表示，桃竹竹苗通勤定期票四種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，TPASS紀念卡預購詳情可洽新竹市政府交通處網站－桃竹竹苗通勤定期票專區https://reurl.cc/E17oo1。