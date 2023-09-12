桃園東方美人茶評鑑 尚好茗茶摘特等獎

桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽昨天舉辦頒獎典禮，今年特等獎由來自龍潭三洽水地區的「尚好茗茶」獲得。品牌負責人廖俊融表示，期許未來能分享製茶手藝和創新方法，讓茶產業逐漸走向環境友善，減少化肥、農藥使用。

今年評鑑比賽有來自苗栗、新竹、新北及南投的茶農共襄盛舉，市府也在賽前繳茶時辦理農藥殘留抽測，把關健康安全；為讓評鑑結果更具識別性，特別規畫茶葉分級包裝制度，茶罐外加上防偽封籤，讓消費者安心。

市府農業局長陳冠義表示，本次評鑑由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味評分，審查茶葉的外觀色澤、水色、香氣、滋味、葉底。尚好茗茶曾多次獲得東方美人茶評鑑大獎，製作茶葉品質穩定，深獲評審好評。

市長張善政說，桃園種植許多東方美人茶，但種植不易，摘取後需配合精準的發酵時間及精湛製茶術，可說是不折不扣「茶金」，桃園近年投入智慧農耕技術，提高栽培茶葉的效率，以更少的水種植出更好的茶葉，為辛勤的農友帶來價值更高的回饋，期待桃園青農製茶技術與成果，能拓展至全國。