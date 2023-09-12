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曾因生雞糞肥 蒼蠅大爆發 卓蘭壢西坪休區轉型無蠅農業

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區在地無蠅農耕推動團隊，今年秋天阻止約30公頃的農地生雞糞下田，新式有機質肥料取而代之，成為全縣首處示範區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區在地無蠅農耕推動團隊，今年秋天阻止約30公頃的農地生雞糞下田，新式有機質肥料取而代之，成為全縣首處示範區。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區曾因生雞糞肥，春、秋耕時期蒼蠅大爆發為患，在地無蠅農耕推動團隊今年秋天阻止約30公頃的農地生雞糞下田，新式有機質肥料取而代之，成為全縣首處示範區。

壢西坪休區部分農園慣用生雞糞施肥，不僅可能造成作物肥傷及土壤重金屬殘留等問題，有些遊客印象也不好，衝擊休閒農業發展；農業部前身農委會辦理的第3屆農村領航獎得主李誌倫提案發起無蠅環境農業轉型計畫，獲得支持，促成無蠅農耕示範專區。

青農李誌倫、陳威驊及謝易愷志同道合，5年前刨除廢棄柏油地及窳陋地，有機耕作打造充滿生態和創意農場，吸引慕名而來遊客參觀體驗，並獲在地支持發動轉型，居民、業者組成壢西坪產業文化發展協會，力推新式有機質肥料取代生雞糞。

縣府農業處指出，生雞糞價格約每公斤3至4元、有機肥6至8元，根據國產有機質暨微生物等農田地力肥料補助計畫，新式5-08、5-09發酵腐熟處理過後的禽畜糞國產有機質肥料，每公斤補助4元，每公頃最高補助10公噸、4萬元，加上結合民間團體、企業捐助，降低購肥成本降低，施用生雞糞動機減弱。

壢西坪休區今秋約30公頃農地登記參與施用新式肥料，無蠅農耕團隊目標100公頃，規畫用農業機械進行高效省工施肥，原先代施生雞糞的農機工人、清運業者，轉為代施國產有機質肥料，打造全國模範休閒農業區。

團隊 農地 農業部

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