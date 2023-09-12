關西鳳山溪最快後年畫設保護區 楊文科喊太慢

竹縣關西鳳山溪6月遭汙染，衝擊民生用水。行政院長陳建仁昨和經濟部長王美花視察關西淨水場，台灣自來水公司董事長李嘉榮說，若關西淨水場擴建及新埔配水中心順利爭取，初估2025到2028年間可完工，再畫設水質水量保護區。不過新竹縣長楊文科認為太慢了，王美花說，「雖然是難題，會思考如何和地方溝通」。

李嘉榮簡報時指出，為防止再發生汙染事件，已於關西、新埔場新設取水口監視器，短期增設水質監測儀器和總有機碳監測儀也安裝完成；中長期計畫，由於水利署正執行石門水庫連通至寶二水庫的聯通管計畫，可提供新竹地區每日30萬公噸備援水源，途中會經過關西，盼能增設原水引水支管。

李嘉榮當場向行政院爭取3500萬經費，若能在石門水庫至新竹的備援管線中，再增設口徑60公分、650公尺的聯通支管至關西淨水場，完成後就可提供每日3萬公噸備援水源作為緊急用水使用，陳建仁允諾全力配合。

李嘉榮指出，關西淨水場擴建和新埔配水中心改善工程，屬穩定供水中長期計畫，若順利爭取到行政院支持，2025到2028年可完工，之後可進一步於鳳山溪畫設水質水量保護區。陳建仁說，將請台水、經濟部再提供相關計畫爭取經費。

不過楊文科認為太慢，他說，縣府早在1998年就畫設取水口上游1公里、下游400公尺，限制範圍內不能設有汙染性工廠，目前範圍內汙染性工廠已清除；超過1公里範圍業者，也正處理中。

但楊文科說，由經濟部負責、根據自來水法畫設的鳳山溪上游自來水水質水量保護區，卻一直未畫設和公告，若要等到2025到2028年聯通支管都好了才訂定，腳步有點太慢了，他希望現在就能訂出範圍，經濟部可盡快完成。至於鳳山溪先前汙染已全部清除，如再聞到任何味道，縣府會繼續清除，「不惜一切讓水源乾淨」。

王美花表示，鳳山溪畫設水質水量保護區是另一個難題，水利署和台水會思考怎麼和地方溝通，要不要畫、要畫多少等。