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桃園平鎮事故率最高3大路段3大路口看這裡 警重點取締

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮易肇事三大路段、三大路口交通事故嚴重，警方取締及宣導並重，請民眾守法避免荷包失血。記者曾增勳／翻攝
平鎮易肇事三大路段、三大路口交通事故嚴重，警方取締及宣導並重，請民眾守法避免荷包失血。記者曾增勳／翻攝

桃園市平鎮警分局加強易肇事路段交通執法，統計1至8月，平鎮轄區交通事故發生2533件，其中8件死亡事故，比去年同期增加106件，死亡事故減少1件，警方今天表示，整體交通事故增加，顯見民眾交通守法觀念仍不足，尤以中豐路、延平路及環南路三大路段及三大路口事故最多，將加強重點取締執法，呼籲市民避免以身試法荷包失血。

平鎮分局為杜絕「台灣行人地獄」惡名，今年執行取締不禮讓行人專案以來，因應民眾交通守法觀念不足，趁學校開學以來，為交通安全取加大力道，展開9月交通安全月執法，警方分析今年前8個月交通事故，總共發生2533件，比去年同期2427增加106件，行人交通事故116件，也較去年同期110件增加6件，不過A1死亡事故8件，較去年同期9件略減1件。

平鎮分局表示，前8個月行人事故率較去年同期增加5%，鑑於民眾交通守法觀念不足，警方尤其針對汽、機車不禮讓行人及行人違規穿越道路、道路障礙加強取締及宣導，根據分析轄區最易違規肇事或事故路段，以中豐路、延平路、環南路3大路段，及中豐路、與延平路口、中豐路南勢二段與三興路口、環南路與金陵路口3大路口最嚴重，列為改善和交通取締重點的路段和路口，呼籲民眾遵守交通規則，禮讓行人，維護交通安全。

平鎮易肇事三大路段、三大路口交通事故嚴重，警方取締及宣導並重，請民眾守法避免荷包失血。記者曾增勳／翻攝
平鎮易肇事三大路段、三大路口交通事故嚴重，警方取締及宣導並重，請民眾守法避免荷包失血。記者曾增勳／翻攝

行人地獄

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