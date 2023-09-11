桃園平鎮事故率最高3大路段3大路口看這裡 警重點取締

桃園市平鎮警分局加強易肇事路段交通執法，統計1至8月，平鎮轄區交通事故發生2533件，其中8件死亡事故，比去年同期增加106件，死亡事故減少1件，警方今天表示，整體交通事故增加，顯見民眾交通守法觀念仍不足，尤以中豐路、延平路及環南路三大路段及三大路口事故最多，將加強重點取締執法，呼籲市民避免以身試法荷包失血。

平鎮分局為杜絕「台灣行人地獄」惡名，今年執行取締不禮讓行人專案以來，因應民眾交通守法觀念不足，趁學校開學以來，為交通安全取加大力道，展開9月交通安全月執法，警方分析今年前8個月交通事故，總共發生2533件，比去年同期2427增加106件，行人交通事故116件，也較去年同期110件增加6件，不過A1死亡事故8件，較去年同期9件略減1件。