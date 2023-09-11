竹北市公所：完成30條道路改善 讓通行路平有感

竹北市長鄭朝方今天表示，竹北市轄內有多條道路因路面年久失修老化、路面坑洞不平，日前完成30條道路刨鋪改善工程，包含高鐵六路、六家五路等，讓民眾通行路平有感。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北市公所將交通問題列為首要，轄內有多條道路因路面年久失修老化、路面坑洞不平，以及管線單位挖掘假修復不良等問題，影響用路人通行品質，市公所進行道路刨鋪改善。

鄭朝方向中央社記者表示，市公所進行隘口里高鐵六路、高鐵九路等約30條道路改善工程，近期已完成道路刨鋪，讓駕駛人通行路平有感。

鄭朝方說，竹北市交通改革啟動，透過路平計畫讓汽機車或自行車都能有平穩且安全的道路通行，陸續也會持續向中央爭取相關經費，挹注竹北路平、塞車等交通問題改善，提升城市宜居指數。

竹北市公所表示，道路改善工程目前已有部分路段竣工通行，包含高鐵六路（高鐵六路與隘口八街路口）、隘口一街（高鐵橋下）、隘口二街（高鐵橋下）、六家五路（高鐵橋下）、六家五路二段（高鐵九路往隘口八街）。

市公所說，還有隘口三街（高鐵六路至高鐵八路）、高鐵九路（隘口三街至興隆路武館）、隘口二路258巷、隘口老街，以及中正西路、環北路三段、新興路、蓮花路、長園一街、聯興三街、新寮街、華興街、白地街、溝貝街等路段。