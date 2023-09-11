世大運桃園奪3金4銀4銅 張善政親頒128萬獎勵金鼓勵
中華隊今年在成都世大運奪下10金17銀19銅佳績，其中，桃園也貢獻3金4銀4銅。桃園市政府今天在市立圖書館新總館舉辦表揚，由市長張善政親自頒獎，並頒發總共128萬5000元獎勵金給參賽的選手與教練。張善政表示，桃園選手相當優異，希望接下來的杭州亞運，選手們能有傑出的表現，創造更好成績。
桃園選手在成都世大運表現優異，其中，李智凱在「競技體操男子個人單項鞍馬」中奪得金牌，成功蟬聯3連霸；曾為聖在男子跳馬比賽中獲得銀牌；田徑項目中，選手彭名揚於男子400公尺跨欄項目榮獲金牌；傅兆玄在男子跳高項目得到銀牌。
羽球項目中，選手宋碩芸、董秋彤於混合團體賽中獲得金牌；選手邱義睿及蘇柏亞在跆拳道項目中獲銀牌；在射箭項目中，選手彭家楙獲得女子反曲弓個人賽銅牌，許嬿樺、羅苡瑄獲得女子複合弓團體賽銅牌；韻律體操項目中，選手彭凡晞、詹庭甄、蔡瑞珊、賴新雅、羅郁晴等5位獲團體三帶二球銅牌；桌球項目中，選手簡彤娟獲得女子團體賽銅牌。
張善政表示，這次桃園選手成績讓人刮目相看，「中華隊有沒有桃園的選手差很多」，顯示出桃園是重要的支柱，最近U18世界杯青棒錦標賽中華隊也獲得亞軍，一路過關斬將；過陣子即將迎來杭州亞運，相信中華隊會有傑出的表現，也堅信桃園會在其中有著非常大的貢獻。
李智凱表示，杭州亞運比賽即將來臨，預計17日就會出國參賽，時間緊迫，他現在專注於全面準備自己的身體和心理狀態，力求達到最佳狀態，同時也希望反思並改進前半年的錯誤，積極補強不足之處，提升自己的能力，迎接奧運的挑戰。
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