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增設石門水庫新竹聯通支管計畫 陳建仁表達支持

中央社／ 新竹縣11日電

行政院陳建仁今天視察新竹縣關西淨水場，對於增設石門水庫至新竹聯通支管計畫，可望每天能提供關西淨水場3萬噸備援水源，陳建仁說，會支持，以提供民眾安全水源。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，行政院長陳建仁、經濟部長王美花今天到關西淨水場視察，新竹縣長楊文科、關西鎮長陳光彩等人陪同。

台灣自來水公司董事長李嘉榮簡報表示，水利署正在執行石門水庫至寶二水庫的聯通管計畫，途中會經過關西，此備援管線一天可輸送30萬噸的水，現在準備從關西埋設聯通支管，長度預計650公尺，一天可從備援管線提供3萬噸水源給淨水場。

李嘉榮說，淨水場擴建後，可從原先的一天7800噸出水量，擴增至3萬噸，也預計把取水口上移1.5公里，避開工業區，並增設伏流水設施，未來在所有工程完工後，搭配石門支管及淨水場擴建，未來會有3股水源可取用。

李嘉榮表示，下游的新埔淨水場預計改建為配水中心，並埋設口徑600公釐、大約15公里長的管線，增加區域供水的韌性，整體期程包含擴地、管線埋設等，預計114到117年完成，今年底會報行政院，期望行政院能支持、推動。

陳建仁致詞說，設置一條支線通管銜接關西淨水廠是重要事情，行政院支持此構想，而關於新埔配水中心的改善工程，屬中長期穩定供應水源作法，也請台水公司向經濟部提出相關計畫，爭取公共建設經費。

陳建仁說，近年用水需求增加，行政院會全力支持增設相關備援管線，還有擴建淨水廠，確保供水的韌性及安全，相信所有供水在有新的備援管線及新的擴建淨水廠後，讓關西新埔民眾使用乾淨、安全的自來水。

石門水庫 行政院 陳建仁

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