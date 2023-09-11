竹北豆子埔溪又染黃 環保局開罰要求3天內恢復溪水原狀
新竹縣竹北市豆子埔溪附近因有5處工地，今年2月起一再染黃，新竹縣環保局至今已開罰超過2000萬。今天環保局再度獲報，豆子埔溪靠近福竹街處又受汙染，環保局到場稽查發現，該工地廢水處理設施的沉澱槽尺寸位置與核准計畫不符，且放流口及管線未標示，除依水汙法開罰外，也要求廠商3天內改善並恢復溪水原狀。
新竹縣環保局指出，中華路360號旁工地目前進行地下室3層筏基工程，預計需再2天可完成，該工地已取得逕流廢水汙染削減計畫，經稽查員查看發現廢水處理設施的沉澱槽尺寸位置與核准計畫不符，且放流口及管線未標示。
新竹縣環保局表示，稽查員也發現該新建工程基地進行開挖作業時，遭地下水湧入工地產生黃泥水，甚至流入豆子埔溪造成汙染，環保局將依違反水汙染防治法30條，處業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
環保局表示，除依法開罰外，同時也要求業者立即停止排放廢水並依規開立限期改善通知書，要求廠商3天內將附近水溝及豆子埔溪內黃泥清除恢復溝渠及溪水原狀並回報環保局。
新竹縣環保局強調，將24小時守護新竹縣環境，不肖業者切勿心存僥倖，一旦發現有汙染情形，民眾可立即撥打公害報案專線0800-066666及03-5530060通報，稽查員將立刻前往稽查，遏止汙染情形繼續發生。
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