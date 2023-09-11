桃園東方美人茶評鑑 「智慧農耕團」大隊長摘特等獎
桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽今天舉辦頒獎典禮，今年特等獎由來自龍潭三洽水地區的「尚好茗茶」獲得。農業局長陳冠義表示，本次評鑑由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味評分，審查茶葉的外觀色澤、水色、香氣、滋味、葉底，而近年氣候異常，茶產業也面臨極大考驗，市府已積極推廣智慧茶園管理，達到即時監測及災害預防，盼將自然損失降至最低。
農業局表，今年評鑑比賽有來自苗栗、新竹、新北及南投的茶農共襄盛舉，競爭激烈，市府也在賽前繳茶時辦理農藥殘留抽測，把關健康安全；為讓評鑑結果更具識別性，也特別規畫茶葉分級包裝制度，於茶罐外加上防偽封籤，盼層層把關讓消費者安心。
今年獲得特等獎的「尚好茗茶」，曾多次獲得東方美人茶評鑑大獎，由於製作茶葉品質穩定，深獲評審好評。身兼桃園智慧農耕團大隊長的品牌負責人廖俊融表示，此次獲得特等獎殊榮很開心，期許未來讓品牌穩定茁壯同時，也能將製茶手藝和創新方法與桃園地區茶產業共享，逐漸走向環境友善，減少化肥、農藥的優良茶產業。
市長張善政表示，桃園種植許多東方美人茶，但東方美人茶種植不易，摘取後需配合精準的發酵時間及精湛的製茶技術，可說是不折不扣的「茶金」，桃園近年投入智慧農耕技術，提高栽培茶葉的效率，以更少的水種植出更好的茶葉，為辛勤的農友帶來價值更高的回饋，期待桃園青農製茶技術與成果，能拓展至全國茶農，與各地茶產業共享，讓各地茶葉品質愈來愈好。
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