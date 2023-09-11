快訊

1樓變B1「地面支離破碎」！大直民宅塌陷案懶人包 起因、究責、如何自保一次看

PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

疑返家途中遇淹水…嘉義老夫妻滅頂車內 家屬悲：早叫他們別做生意了

桃園東方美人茶評鑑 「智慧農耕團」大隊長摘特等獎

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽今天舉辦頒獎典禮，市長張善政（左二）現場體驗製茶環節。記者朱冠諭／攝影
桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽今天舉辦頒獎典禮，市長張善政（左二）現場體驗製茶環節。記者朱冠諭／攝影

桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽今天舉辦頒獎典禮，今年特等獎由來自龍潭三洽水地區的「尚好茗茶」獲得。農業局長陳冠義表示，本次評鑑由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味評分，審查茶葉的外觀色澤、水色、香氣、滋味、葉底，而近年氣候異常，茶產業也面臨極大考驗，市府已積極推廣智慧茶園管理，達到即時監測及災害預防，盼將自然損失降至最低。

農業局表，今年評鑑比賽有來自苗栗、新竹、新北及南投的茶農共襄盛舉，競爭激烈，市府也在賽前繳茶時辦理農藥殘留抽測，把關健康安全；為讓評鑑結果更具識別性，也特別規畫茶葉分級包裝制度，於茶罐外加上防偽封籤，盼層層把關讓消費者安心。

今年獲得特等獎的「尚好茗茶」，曾多次獲得東方美人茶評鑑大獎，由於製作茶葉品質穩定，深獲評審好評。身兼桃園智慧農耕團大隊長的品牌負責人廖俊融表示，此次獲得特等獎殊榮很開心，期許未來讓品牌穩定茁壯同時，也能將製茶手藝和創新方法與桃園地區茶產業共享，逐漸走向環境友善，減少化肥、農藥的優良茶產業。

市長張善政表示，桃園種植許多東方美人茶，但東方美人茶種植不易，摘取後需配合精準的發酵時間及精湛的製茶技術，可說是不折不扣的「茶金」，桃園近年投入智慧農耕技術，提高栽培茶葉的效率，以更少的水種植出更好的茶葉，為辛勤的農友帶來價值更高的回饋，期待桃園青農製茶技術與成果，能拓展至全國茶農，與各地茶產業共享，讓各地茶葉品質愈來愈好。

桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽今天舉辦頒獎典禮，今年特等獎由來自龍潭三洽水地區的「尚好茗茶」獲得。記者朱冠諭／攝影
桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽今天舉辦頒獎典禮，今年特等獎由來自龍潭三洽水地區的「尚好茗茶」獲得。記者朱冠諭／攝影

茶葉 桃園 品牌

延伸閱讀

范綱祥合體賴清德競選廣告遭破壞 桃園6旬婦涉案

桃園推15條YouBike免費新玩法 假日暢遊老街水岸濱海

桃園本土登革熱擴大至15例 全都有台南旅遊史

桃園人揪開鍋！「新千葉火鍋」介壽店 挑戰和牛吃到飽最低價 開幕限時９折、免費送大生蠔

相關新聞

錢康明：再爆料高虹安恐遭網軍鬥臭 有憑有據不容易做危機處理

新竹市被去職的前文化局長錢康明離開公職後，今天連續在臉書發文，不但爆料市長高虹安的「好朋友」干政，稍早又再連續發文，指出...

桃園機場第3跑道將動工 航空城多里抗議先建後拆猛跳票

桃園市航空城開發案「先建後拆」未能按期程完成，被地方視為跳票，行政院16日要在大園區風光舉辦桃園國際機場第三跑道動工典禮...

竹北豆子埔溪又染黃 環保局開罰要求3天內恢復溪水原狀

新竹縣竹北市豆子埔溪附近因有5處工地，今年2月起一再染黃，新竹縣環保局至今已開罰超過2000萬。今天環保局再度獲報，豆子...

桃園東方美人茶評鑑 「智慧農耕團」大隊長摘特等獎

桃園全國優質東方美人茶評鑑比賽今天舉辦頒獎典禮，今年特等獎由來自龍潭三洽水地區的「尚好茗茶」獲得。農業局長陳冠義表示，本...

資訊公開透明 竹市府推「土地開發專區」

保障民眾知的權利，新竹市長高虹安要求地政處於新竹市政府地政處官網設置「土地開發專區」，將全市各個土地重劃案件辦理進度等資...

台水估117至117年設水質水量保護區 楊文科認為太慢

新竹縣鳳山溪6月爆發汙染案，行政院長陳建仁今天偕同經濟部長王美花來到關西淨水場視察，新竹縣長楊文科也全程陪同。台灣自來水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦