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竹縣建商偷排廢水污染豆子埔溪 環保局查獲開罰

中央社／ 新竹縣11日電

竹北市豆子埔溪再現污染，縣議員吳旭智今天表示，豆子埔溪於台1線鐵道旁溪段出現黃泥水，環保局表示，經查為1處營建工地施作地下室而排放未經處理廢污水，將依法開罰。

國民黨籍新竹縣議員吳旭智向中央社記者表示，在豆子埔溪於台1線鐵道旁溪段，湧入混濁的黃泥水，質疑是否為1處施工工地釀禍，影響溪流環境。

吳旭智說，豆子埔溪陸續遭營建工地偷排未經處理的廢水，施工工地為便宜行事，未能依照逕流廢水削減計畫書處理，而隨意排放廢水，破壞溪水生態，要求環保局要阻止類似情況，避免再犯。

新竹縣環保局向中央社記者表示，今天獲報在豆子埔溪又出現水質顏色異常情形，立即派員前往查看，發現為1家建商在進行施作地下室，所排放出的黃色泥廢水。

環保局說，在營建工地下發現有排放管未經廢污水處理設施進行排放行為，並採集水樣送驗懸浮固體物，已要求立即拆除，且開立限期改善通知。

環保局指出，將依違反水污染防治法告發，可處新台幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰，屆期仍未完成改善者，按次處罰，若情節重大得令停工或停業。

新竹 鐵道 議員

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