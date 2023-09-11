資訊公開透明 竹市府推「土地開發專區」

保障民眾知的權利，新竹市長高虹安要求地政處於新竹市政府地政處官網設置「土地開發專區」，將全市各個土地重劃案件辦理進度等資訊完全公開，把複雜的重劃程序化繁為簡，方便民眾可以隨時隨地利用網路查詢，即時掌握重劃辦理進度，並下載相關文件。

高虹安表示，土地重劃從籌備一直到重劃完成，不僅程序複雜且需耗時多年，為了讓竹市各土地重劃區資訊透明化，她責成地政處應公開歷年各重劃案的相關資料及辦理進度，以化解外界的各種遐想。

地政處表示，地政處網頁土地開發專區，提供土地開發資訊包括重劃面積範圍等基本資料、公辦及自辦土地重劃區目前辦理情形、已完成開發區有哪些、抵費地標售公告及公告訊息如重劃會歷次會議紀錄、重劃計畫書、土地分配各項圖冊等，以及重劃業務相關訊息等等，歡迎重劃區內地主及新竹市民上網查詢。

地政處表示，土地重劃由範圍內地主共同負擔重劃範圍內公共設施用地及重劃工程等費用，重劃完成後由政府機關取得產權，具有提高周邊公共設施服務水準的正面價值，例如施工中的竹市東區光埔二期自辦市地重劃區，規畫有22公頃公園綠地以及16公頃道路用地，施工完成後，可提供市民更多遊憩空間及完善的公共設施，不僅提升周邊環境品質，帶動整體經濟繁榮，也可改善關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞情形。

地政處指出，竹市土地開發專區請至市府地政處官網（https://land.hccg.gov.tw/）查詢相關訊息或市府地政處自行開發的新竹市幸福宜居網（https://eghouse.hccg.gov.tw）查詢。