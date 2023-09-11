快訊

雨區擴大！增至嘉市、苗栗等10縣市 恐一路下到晚上

摩洛哥2,122死強震：徒手挖掘倖存者的絕望災民

大直樓塌前44天監測就有問題？李四川：基泰昨才給資料 嚴重可吊照

資訊公開透明 竹市府推「土地開發專區」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安要求地政處於新竹市政府地政處官網設置「土地開發專區」，將全市各個土地重劃案件辦理進度等資訊完全公開。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安要求地政處於新竹市政府地政處官網設置「土地開發專區」，將全市各個土地重劃案件辦理進度等資訊完全公開。圖／新竹市政府提供

保障民眾知的權利，新竹市長高虹安要求地政處於新竹市政府地政處官網設置「土地開發專區」，將全市各個土地重劃案件辦理進度等資訊完全公開，把複雜的重劃程序化繁為簡，方便民眾可以隨時隨地利用網路查詢，即時掌握重劃辦理進度，並下載相關文件。

高虹安表示，土地重劃從籌備一直到重劃完成，不僅程序複雜且需耗時多年，為了讓竹市各土地重劃區資訊透明化，她責成地政處應公開歷年各重劃案的相關資料及辦理進度，以化解外界的各種遐想。

地政處表示，地政處網頁土地開發專區，提供土地開發資訊包括重劃面積範圍等基本資料、公辦及自辦土地重劃區目前辦理情形、已完成開發區有哪些、抵費地標售公告及公告訊息如重劃會歷次會議紀錄、重劃計畫書、土地分配各項圖冊等，以及重劃業務相關訊息等等，歡迎重劃區內地主及新竹市民上網查詢。

地政處表示，土地重劃由範圍內地主共同負擔重劃範圍內公共設施用地及重劃工程等費用，重劃完成後由政府機關取得產權，具有提高周邊公共設施服務水準的正面價值，例如施工中的竹市東區光埔二期自辦市地重劃區，規畫有22公頃公園綠地以及16公頃道路用地，施工完成後，可提供市民更多遊憩空間及完善的公共設施，不僅提升周邊環境品質，帶動整體經濟繁榮，也可改善關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞情形。

地政處指出，竹市土地開發專區請至市府地政處官網（https://land.hccg.gov.tw/）查詢相關訊息或市府地政處自行開發的新竹市幸福宜居網（https://eghouse.hccg.gov.tw）查詢。

重劃區 高虹安

延伸閱讀

財部地上權招標總底價53億 鄰西門商圈百坪土地吸睛

竹市通學公車擁擠到過站不停學生好苦 立委提解方

台鐵員林火車站周邊土地都市更新事業 第二次公開評選

超商占用農地 彰化地政處累積裁罰近千萬、 2家已歇業

相關新聞

錢康明：再爆料高虹安恐遭網軍鬥臭 有憑有據不容易做危機處理

新竹市被去職的前文化局長錢康明離開公職後，今天連續在臉書發文，不但爆料市長高虹安的「好朋友」干政，稍早又再連續發文，指出...

桃園機場第3跑道將動工 航空城多里抗議先建後拆猛跳票

桃園市航空城開發案「先建後拆」未能按期程完成，被地方視為跳票，行政院16日要在大園區風光舉辦桃園國際機場第三跑道動工典禮...

公文作業延誤 苗縣偏遠學校代理教師全年少領20天薪水

中小學教師多在每月初領到薪資，但近日有網友在臉書社團「教師甄試人才網」貼文討論串中，透露「苗栗縣國小8、9月未入帳，往年...

台水估117至117年設水質水量保護區 楊文科認為太慢

新竹縣鳳山溪6月爆發汙染案，行政院長陳建仁今天偕同經濟部長王美花來到關西淨水場視察，新竹縣長楊文科也全程陪同。台灣自來水...

過去因生雞糞肥蒼蠅大爆發 卓蘭壢西坪休區推動轉型無蠅農業

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區曾因生雞糞肥，蒼蠅大爆發為患，在地無蠅農耕推動團隊今年秋天阻止約30公頃的農地生雞糞下田，新...

台水爭取3500萬石門水庫至關西淨水場支管 陳建仁允諾

新竹縣關西鎮鳳山溪6月爆發廢水汙染案，導致關西淨水場一度受到汙染大停水。行政院長陳建仁今天偕同經濟部長王美花來到關西淨水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦