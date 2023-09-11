台水估117至117年設水質水量保護區 楊文科認為太慢

新竹縣鳳山溪6月爆發汙染案，行政院長陳建仁今天偕同經濟部長王美花來到關西淨水場視察，新竹縣長楊文科也全程陪同。台灣自來水公司董事長李嘉榮報告提及待關西淨水場擴建及新埔配水中心計畫順利爭取、完工後，初估可於114年至117年畫設水質水量保護區，不過楊文科認為太慢了，現在就可以把範圍訂出來；王美花也支持「雖然是難題，但會思考如何跟地方溝通」。

李嘉榮指出，關西淨水場擴建和新埔配水中心改善工程需要14.2億預算，屬穩定供水中長期計畫，若順利爭取到行政院支持，大致可於114年至117年完工，若工程順利完成，將可進一步於鳳山溪畫設水質水量保護區。

不過楊文科認為太慢了，他說，現在就可以把水質水量保護區範圍訂出來，目前新竹縣訂定的飲用水取水口一定距離，也就是飲用水水源水質保護區為上游1公里、下游400公尺，該範圍內不能設有任何汙染工廠，目前在這範圍內的工廠都已清除，但超過1公里以上，還有縣府長久以來列管的工廠，不過現在也準備歇業了。

楊文科說，縣府已用最大的決心及毅力，核准設立工廠以前也會審慎考量，讓汙染問題絕不發生。至於鳳山溪的水也全部清除乾淨，新任環保局長也向鄉親保證，如果覺得還不乾淨，縣府保證全部清除乾淨，也因水底下已經長期累積，縣府共清理了4次，如再聞到任何味道，縣府也會繼續清除，「我們不惜一切讓水源乾淨」。