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過去因生雞糞肥蒼蠅大爆發 卓蘭壢西坪休區推動轉型無蠅農業

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區在地無蠅農耕推動團隊，今年秋天阻止約30公頃的農地生雞糞下田，新式有機質肥料取而代之，成為全縣首處示範區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區在地無蠅農耕推動團隊，今年秋天阻止約30公頃的農地生雞糞下田，新式有機質肥料取而代之，成為全縣首處示範區。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區曾因生雞糞肥，蒼蠅大爆發為患，在地無蠅農耕推動團隊今年秋天阻止約30公頃的農地生雞糞下田，新式有機質肥料取而代之，成為全縣首處示範區。

卓蘭鎮壢西坪休閒農業部分農園過去因慣行農法，長期使用生雞糞施肥，每逢春、秋耕時期蒼蠅大爆發，可能造成作物肥傷，及土壤重金屬殘留等問題，有些遊客也留下不好印象，衝擊休閒農業發展，農業部前身農委會辦理的第三屆農村領航獎得主李誌倫提案獲得支持，促成新式有機肥料的示範專區。

青農李誌倫、陳威驊及與謝易愷志同道合，5年前刨除廢棄柏油地及窳陋地，有機耕作打造充滿生態和創意農場，吸引慕名而來遊客參觀體驗，並獲得在地支持，發起無蠅環境農業轉型計畫，居民、業者組成壢西坪產業文化發展協會，力推新式有機質肥料取代生雞糞。

縣府農業處指出，生雞糞價格約每公斤3至4元、有機肥6至8元，根據國產有機質暨微生物等農田地力肥料補助計畫，新式5-08、5-09發酵腐熟處理過後的禽畜糞國產有機質肥料，每公斤補助4元，每公頃最高補助10公噸、4萬元，加上結合民間團體、企業捐助，降低購肥成本降低，施用生雞糞動機減弱。

壢西坪休區今年秋天有約30公頃的農地登記參與施用新式肥料，無蠅農耕推動團隊並向農糧署研提專案，目標100公頃，規畫利用農業機械進行高效省工施肥，一條龍的服務，原先代施生雞糞的農機工人、清運業者，轉為代施國產有機質肥料，打造全國模範休閒農業區。

農業部 農地

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