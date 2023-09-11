台水爭取3500萬石門水庫至關西淨水場支管 陳建仁允諾
新竹縣關西鎮鳳山溪6月爆發廢水汙染案，導致關西淨水場一度受到汙染大停水。行政院長陳建仁今天偕同經濟部長王美花來到關西淨水場視察，新竹縣長楊文科也全程陪同，台灣自來水公司董事長李嘉榮除了報告汙染事件處置作為外，也向行政院爭取3500萬經費支持石門水庫至關西淨水場引管工程，陳建仁也當場允諾，全力配合支持辦理。
李嘉榮報告指出，6月12日接獲通報鳳山溪上游疑似污染案，關西淨水場操作人員巡查確認後立刻停止出水。李嘉榮說，關西淨水場每日供水量為7800噸，新埔淨水場為每日4800 噸，另關西淨水場還支援新埔淨水場每日700噸，以及新竹淨水場還支援新埔淨水場每日7000噸原水。
李嘉榮指出，針對停水期間共計7657戶用戶停水已進行補償，為防止汙染事件，已於關西場、新埔場新設取水口監視器，短期增設水質監測儀器和總有機碳監測儀也安裝完成，而中長期計畫方面，關西淨水場盼擴建石門水庫至新竹聯通管工程增設原水引水支管，目前石門水庫備援管線已完成，可提供新竹地區每日30萬噸備援水源。
李嘉榮說，盼在石門水庫至新竹的備援管線中，再增設口徑60公分、650公尺的聯通支管至關西淨水場，待完成後就可提供每日3萬噸備援水源，提供緊急用水使用，經費預計3500萬。未來若關西淨水場擴建及新埔配水中心計畫順利爭取完成，將再縮小畫設水質水量保護區。
王美花也表示，石門水庫到新竹的第二條備援管線剛好行經關西，水利署評估後發認為直接拉支線至關西淨水場計畫可行，未來萬一鳳山溪再有相關汙染，就可直接使用備援管線來支應。至於水質水量保護區的畫設雖然是難題，但也會盡快執行。
陳建仁也當場允諾同意支持計畫，陳建仁說，除了追究不良廠商責任外，為防止類似事件再次發生，3500萬設置專管到關西淨水場，行政院一定大力支持這樣的構想，有安全用水，民眾生活才會平安，至於關西淨水場擴建和新埔配水中心改善工程需要14.2億預算，這屬於中長期穩定供水的計畫，將請台水、經濟部再提供相關計畫爭取經費。
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