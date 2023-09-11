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苗栗聯大新增雙向機車便道 在台13線少轉兩個彎往返更安全
國立聯合大學委託苗栗縣政府代辦二坪山校區周邊護坡，及綠美化工程今天竣工，校園沿著台13線至聯大路口新增雙向機車便道，師生騎車台13線路口可以少轉2次彎，往返更安全。
聯大路聯絡聯大二坪山、八甲校區，過去在台13線路口，必須轉彎或是2段式左轉，台13線車流量大，威脅交通安全，聯大爭取公路總局同意認養，並使用管理台13線邊坡土地，校友會募集1000多萬元資金，增設機車便道，護坡、擋土牆等，一併辦理綠美化。
縣長鍾東錦、聯大校長李偉賢、縣議員余文忠等人，今天主持竣工典禮，鍾東錦表示，此次工程是繼聯大路後，縣府攜手校方提升二坪校區的交通問題，未來縣府團隊將持續努力提升各路口安全性，也要呼籲用路人切勿搶快，務必要注意安全。
聯大校長李偉賢說，二坪山校區周邊護坡及綠美化工程完工後，連接到聯大路的視野更加寬闊，未來學生往返八甲及二坪山校區將有安全的路線，感謝縣府團隊代辦工程，土地部分則獲得公路總局撥用，經費更是得到校友會的大力支持與協助，工程才能順利，守護學生及在地居民的用路安全。
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